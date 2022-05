Alla scuola delle Suore Francescane la Settimana della consapevolezza ecologica

È tornata la settimana del Laudato sì, dedicata alla consapevolezza ecologica, e la Scuola dell'infanzia paritaria Suore Francescane, che accoglie bambini e bambine dai 2 ai 6 anni, per il secondo anno consecutivo festeggia questi giorni attraverso il progetto "Custodi del Creato". "L'équipe educativa, animatrice del movimento "Laudato Sì", trasmette quotidianamente valori dal forte impatto ecologico, a bambini e famiglie - viene spiegato -. In particolar modo questa settimana è dedicata alla presa di coscienza di quanto si può fare per mantenere in salute il nostro Pianeta". Le maestre hanno pianificato un 'eco programma' ricco di attività per grandi e piccoli. La scuola, viene spiegato, viole "sollecitare un senso di responsabilità collettivo in modo da creare una comunità che oltre ad essere educante diventi anche ecologica. Tra le azioni concrete viene proposta la conoscenza delle api e del loro fondamentale ruolo di impollinatrici, ma anche la realizzazione di una “Cena Zero Sprechi” che svuoti frigoriferi e dispense".

Anche il parroco di San Mercuriale collaborerà alla sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico "svegliando" le coscienze dei cittadini con 2 minuti di suono di campane, giovedì alle 10. La settimana si concluderà con una passeggiata serale in centro città (partenza ore 20 in via A.Cantoni 52), dedicata alle Famiglie del territorio, che avrà come meta la piccola oasi cittadina "la Cocla", il giardino in centro città, aperto per l'occasione in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, sempre attente ad affiancare progetti virtuosi in ottica "green".

In tutto questo la letteratura per l'infanzia, divulgativa e di qualità, sarà sostegno e stimolo per ricordare le meraviglie del nostro Pianeta: una piccola biblioteca outdoor è stata allestita nel giardino della Scuola dell'infanzia, uno spazio pensato per consultare insieme alle maestre e ai propri genitori meravigliosi libri a tema Natura. “Crescere sentendosi Custodi del Creato - commentano le maestre - accompagnati da una comunità di adulti attenti a questi temi, sarà il germoglio per una nuova società più sostenibile e critica”.