Alla scuola media "Caterina Sforza" alla scoperta dei nuovi modelli di innovatività didattico-organizzativa

La scuola media “Caterina Sforza”, appartenente all'Istituto Comprensivo numero 1 "Tecla Baldoni", martedì apre le sue porte per presentare la propria offerta didattico-pedagogica. Docenti e ragazzi dell’istituto illustreranno l’offerta formativa della scuola attraverso un percorso all’interno dei vari ambienti scolastici insieme ad alcuni laboratori didattici nelle varie discipline, rivolti ai visitatori. Sarà occasione per conoscere i nuovi modelli di innovatività didattico-organizzativa.

Il progetto "Dada" come modello paradigmatico sia dal punto di vista metodologico che organizzativo. Un modello di scuola che ricalca quello svedese nel quale l’aula, come concetto standard, non esiste ma viene concepita come spazio da condividere, ambiente accogliente in cui il movimento è fluido e la tecnologia è fulcro dell’intera struttura.

Tutta la scuola, si prefigge l’adozione di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento, apprendimento attivo, in cui gli studenti possono divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi. Il corpo docente informerà i partecipanti sui progetti e le attività della scuola che in questi anni hanno garantito il “successo formativo degli alunni”.