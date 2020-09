Alla scuola "Mellini" si riparte in ambienti tutti rinnovati, grazie al volontariato dei genitori

Avere scuole pulite e decorose è un’aspettativa che ha ogni genitore per i propri figli. Quando non ci arrivano le istituzioni, allora ci pensano padri e madri mettendosi a disposizione per ridare nuova vita ai locali dove gli alunni trascorrono buona parte della giornata. Con questo spirito di volontariato, l’Associazione Genitori della scuola primaria Mellini di Magliano-Carpena, prima dell'apertura della scuola si è data appuntamento per dipingere tutte le aule, i corridoi e le scale d’ingresso della scuola. Due serate, un pomeriggio e una mattina, 16 ore in tutto, questo è stato l’impegno di un gruppo di genitori che hanno donato il loro tempo libero alla scuola dei lori figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tanti i ringraziamenti, dalle maestre alla dirigente dell’istituto comprensivo IC8 Camelia Matatia, dall’amministrazione comunale che ha fornito il materiale necessario ai genitori che non riuscendo a partecipare direttamente, hanno comunque incoraggiato il progetto. La soddisfazione più grande verrà dal sapere che gli alunni di questa piccola comunità potranno entrare in un ambiente rinnovato, luminoso e più pulito”, spiega una nota dell'associazione.