Alla scuola statale dell'infanzia di San Lorenzo sempre più progetti all'insegna dell' "outdoor urbano"

La Scuola statale dell'infanzia "Albero Felice" di San Lorenzo in Noceto, parte dell'Istituto Comprensivo 8 "Camelia Matatia”, ha una sezione unica accoglie bambini dai 3 ai 6 anni: in questi anni si è distinta come scuola outdoor, soprattutto grazie al suo ampio giardino attrezzato dove i bimbi, quasi quotidianamente, svolgono attività strutturate e libere all'aperto in mezzo alla natura, giocando e imparando da essa, a loro agio con abbigliamento tecnico come "tutoni" e stivaletti.

Quest'anno si è puntato molto sul concetto di "outdoor urbano": numerose sono state le uscite programmate nel quartiere e in città utilizzando gli autobus di linea o pullman privati, per conoscere il territorio e introdurre i bambini ad una corretta educazione civica. Tra le attività proposte ci sono anche l'educazione stradale, visite ai musei, uscite a teatro e un primo approccio alle lingue straniere, inglese e spagnolo. Una delle prime uscite dell’anno è stata al Municipio di Forlì, con la consegna al sindaco Zattini di un grande cartellone colorato dai bambini.

Un gesto che è stato molto apprezzato: i bambini e le maestre sono, infatti, stati invitati dal Primo cittadino a salire con lui sul palco in occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile. “L’Albero Felice” ha partecipato con entusiasmo anche ai carnevali di Vecchiazzano, San Martino in Strada e Forlimpopoli (Segavecchia). Per l'occasione, con la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori, i bambini e le maestre hanno presentato un gruppo mascherato a tema ispirato a "La Gabbianella e il Gatto".