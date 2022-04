Alla Segavecchia una giornata al Luna Park per i bimbi ucraini scappati dalle bombe

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Massimo Viroli insieme ai responsabili del Luna Park che operano in questi giorni alla Segavecchia di Forlimpopoli, Alan Mambelli, Iano Savina, Walter Piva e Adriano Garbi, sensibili a questo dramma che si sta vivendo nella vicina Ucraina, si sono ritrovati per organizzare una giornata da dedicare ai bambini profughi provenienti dal Ucraina, dandogli anche solo per un pomeriggio la possibilità di divertirsi e svagarsi sulle giostre non pensando a quelle che sono le atrocità che avvengono nel loro paese.

"Il dramma della guerra scatenata dalla Russia nei confronti del popolo ucraino assume caratteri di vera e propria tragedia quando vengono coinvolti i bambini che vediamo, attraverso gli organi di informazione, essere oggetto delle più atroci condizioni che riserva loro la guerra, oltre alla condanna, quindi, tutta la solidarietà possibile - afferma Viroli -. Mi sono chiesto come potevo aiutarli anche solo per un attimo, e così vedendo il manifesto della Segavecchia ho chiamato subito gli amici del Luna Park, che immediatamente alla proposta mi hanno risposto "Noi vogliamo contribuire ad aiutare questi bambini, e ci teniamo al loro sorriso"".

"Per noi diventa un momento di grande attenzione nei confronti dei bambini che, insieme alle loro famiglie, vivono questa situazione drammatica, che ci auguriamo possa cessare il più presto, per dare spazio ad un'autentica civiltà democratica, di cui l'Europa dovrebbe essere portatrice - aggiunge -. Io sono rimasto senza parole nel vedere quante persone sono sensibili a questa situazione

soprattutto per i più piccoli e indifesi. Ho ritenuto di organizzare questo evento come cittadino europeo, come genitore italiano e anche come rappresentante forlivese di Forza Italia, per i tanti bambini che, insieme alle loro famiglie, sono arrivati nelle nostre zone dall'Ucraina bombardata". I bambini potranno, insieme ai loro familiari, approfittare di questa occasione giovedì dalle 14 alle 17. Per informazioni e il rilascio dei biglietti gratuiti occorre chiamare il numero 3343206644. In caso di pioggia verrà posticipato a venerdì