Alla "Via del Sale" l'associazione Morgagni Malattie Polmonari ha pedalato per la ricerca scientifica

Domenica 10 ottobre si è svolta a Cerva la 24esima edizione della Granfondo la Via del Sale Fantini Club, una delle più importanti gare ciclistiche granfondo italiane. L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari, Charity Partner della manifestazione 2021, è stata presente con una sua rappresentanza di ciclisti “capitanata” da Achille Abbondanza, paziente affetto da una malattia polmonare rara, per portare un messaggio positivo e di speranza. "Ringraziamo gli organizzatori della 24esima Granfondo Via del Sale e in particolare Claudio Fantini per l'impegno dimostrato nel appoggiare la causa della nostra associazione attraverso questa importante donazione che ci permetterà di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie polmonari rare, supportando l’equipe di Pneumologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì diretta dal professor Venerino Poletti", sono le parole del presidente dell'associazione, Matteo Buccioli. Importante la presenza dei volontari all'Info-point dell'Associazione per dare informazioni agli intervenuti alla gara e sostenere la squadra di ciclisti che con il logo di dell'associazione sulla maglia hanno voluto trasmettere l'importanza dello Sport e del Respiro.L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari è nata con l’obiettivo di creare un sistema di ricerca applicata inerente le Malattie Rare Polmonari e di offrire supporto ai pazienti affetti da patologie respiratorie e alle loro famiglie.