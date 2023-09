Nubifragio, allagamenti a San Benedetto: "I timori si sono rivelati fondati. Viviamo nella paura"

Esplode il disappunto nei quartieri alluvionati dopo il nubifragio che si è abbattuto in città nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì, poco dopo le 5.30. Il temporale, che ha colpito Forlì a macchia di leopardo e che ha scaricato nelle aree interessate tra i 28 ed i 45 millimetri di pioggia, ha manifestato il suo lato peggiore proprio nelle aree interessate dall'alluvione dello scorso maggio.

"Purtroppo per gli abitanti di San Benedetto i timori per l'esito dei primi temporali si sono rivelati fondati - allarga le braccia Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto -. Le strade si sono allagate a causa delle fogne che non sono riuscite a ricevere l'acqua caduta. In particolare in via Val Posina, via Bainsizza, via Gorizia, ma tutti i residenti del quartiere hanno segnalato strade e cortili allagati".

"Impianto insufficiente? Troppa acqua e troppo violenta? - sono gli interrogativi di Poggi -. Fortunatamente non è durata a lungo. Questa. Ma il prossimo autunno? Solo con le nostre forze stiamo provando a rialzarci. Non possiamo continuare a vivere in questa situazione di paura e pericolo".