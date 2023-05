La scuola finisce sott'acqua, subito si attiva la macchina del volontariato dei Romiti: "Questo è essere comunità"

La forte ondata di maltempo, con allagamenti nella zona dei Romiti, ha ancora una volta trovato un'eccellente risposta nella macchina del volontariato. A tracciare un bilancio è il coordinatore del comitato di quartiere Stefano Valmori, ringraziando Protezione Civie, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine per le "imponenti forze messe in campo".

"In questa occasione il comitato di quartiere Romiti e i volontari non si sono dati per vinti e hanno voluto partecipare a questo aiuto collettivo per la nostra comunità territoriale - spiega Valmori -. Ci siamo messi all'opera di bonifica e della messa in sicurezza della scuola primaria Pio Squadrani dell’istituto comprensivo numero 5 Tina Gori in pericolo. Una mole rilevante di lavoro è stata svolta dal Comitato di Quartiere Romiti, con l'aiuto dei cittadini che, per l’ennesima volta hanno risposto alla chiamata di aiuto".

Quella di mercoledì, prosegue il coordinatore del Comitato di Quartiere, è stata "l’ennesima dimostrazione di quanto è importante la collaborazione e la partecipazione dei residenti legati al territorio per tante motivazioni. E’ bastata una chiamata per far scattare quel gesto di ogni cittadino dei Romiti e subito i "ragazzi" del Quartiere - che da anni aiutano i Romiti, sono dei Romiti e vivono per i Romiti - si sono uniti al Comitato di Quartiere per un grande intervento di messa in sicurezza della scuola, che in tutta la parte interrata si era allagata causa il nubifragio".

"Alle operazioni hanno partecipato anche amici dei quartieri limitrofi che si sentono dei Romiti - ricorda Valmori -. Con i loro mezzi hanno consentito la bonifica e la messa in sicurezza della scuola, dimostrando quel senso civico che è nel nostro Dna". Il coordinatore del comitato di quartiere ha citato diversi nomi, come quelli di Adler Bendandi, Matteo Plachesi, Gianluca Rossi, Maurizio Naldi, Cristiano Parasciani e Stefano Spadoni, senza dimenticare i agazzi della parrocchia Santa Maria del Voto come Alessandro Zamboni, Andrea Bertaccini, Paolo Gardini, gli scout e tutti i volontari "che in questa difficoltà si sono rimboccati le maniche e hanno dato il loro contributo per salvaguardare e tamponare le problematiche all’interno della nostra parrocchia".

"Non smetterò mai di dire che questo gruppo, questo Comitato, questo quartiere è forte è presente è sempre pronto per aiutare chi ha bisogno, chi è in difficoltà chi ci chiede aiuto - conclude Valmori -. Siamo qua oggi come ieri, nelle difficoltà che possono colpire il singolo, e arrivare alle istituzioni e ai beni comuni. Ma soprattutto siamo qua per dire e per rimarcare il concetto che per noi la scuola i nostri ragazzi i nostri alunni e tutto il personale scolastico, sono il tesoro più grande da preservare e il quartiere lo farà sempre".