Nessuna bomba dentro, identificato il proprietario della valigetta che ha causato l'evacuazione di un treno

All'interno non c'era una bomba, ma cavi, una consolle da dj e alcuni videogiochi: è quanto hanno rinvenuto gli artificieri, dopo che hanno aperto la valigetta abbandonata sul treno proveniente da Ancona sabato sera. Il treno è stato fermato a Forlì dalla Polizia Ferroviaria intorno alle 21, evacuato e controllato con i protocolli dell'anti-terrorismo, bloccando per circa un'ora e mezza la circolazione ferroviaria. Il sospetto è scattato in quanto il bagaglio si trovava nella cappelliera di un vagone pressoché deserto fin dalla partenza del convoglio.

E' stato inoltre identificato il proprietario del bagaglio, un uomo di Piacenza, che nei prossimi giorni dovrà presentarsi di persona in questura per ottenere indietro i proprio oggetti. Sull'accaduto sarà stilata dalla Polizia una relazione alla Procura, per valutare eventualmente se ci sono estremi di reato.

E' in corso la ricostruzione dell'intero episodio, in quanto comunque il viaggiatore, che aveva dimenticato la valigetta fin dal giorno precedente nella tratta Piacenza-Milano, avrebbe agito con tempestività per segnalare il bagaglio dimenticato, contattando gli uffici di Piacenza e di Milano delle Ferrovie. Un'azione, insomma, in buona fede, non una burla o un tentativo concreto di causare disagi e pericoli.

