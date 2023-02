Allarme clima, i giovani tornano a scioperare: "La nostra rabbia è energia rinnovabile"

Venerdì 3 marzo, il movimento Fridays For Future invita la cittadinanza a tornare in piazza per il clima. La manifestazione, a Forlì, partirà alle ore 9 da Piazzale della Vittoria con un breve corteo per le vie del centro, passando per la Rocca, fino ad arrivare al Parco del Campus universitario, in viale Corridoni. La fine è prevista per l’ora di pranzo. "La crisi climatica sarà un disastro totale per noi giovani, nei prossimi decenni, ma è già un disastro oggi per giovani e adulti, e lo vediamo con i nostri occhi - afferma Giacomo Zattini, attivista di Fridays For Future e tra gli organizzatori della manifestazione forlivese -. Ischia, la Marmolada, le Marche mostrano un territorio fragile che non ha il tempo di adattarsi ai cambiamenti del clima. La nostra Romagna, inoltre, è stata una delle zone più colpite dalla siccità. Coldiretti ha dichiarato che nel 2022 i danni economici all’agricoltura italiana sono stati di 6 miliardi di euro. Quando si dice che la transizione ecologica costa troppo, pensiamo a quanto ci costa non farla in termini seconomici e di vite umane".

Tante le novità previste, a partire dalla convinta adesione del mondo dell’arte forlivese. Diversi artisti e artiste forlivesi, infatti, stanno preparando delle opere d’arte in vista della manifestazione, che verranno affidate e completate da tutti i presenti, in modo piuttosto sorprendente. "Fin dalla preistoria, l’arte è collegata agli elementi della vita: l’acqua, il fuoco, la terra. Ambiente e arte sono sempre stati estremamente collegati”, afferma Luigi Impieri, artista e professore di arte al Liceo Morgagni. L’opera d’arte richiama un’idea di sacralità, ma l’arte deve anche sporcarsi le mani ed entrare nella società - aggiunge Stefano Ricci -. Pensando agli ultimi fatti di cronaca riguardanti attivisti climatici che imbrattano opere d’arte (sempre protette da vetri, ndr), ho pensato alla grande indignazione popolare contro i loro atti e mi sono chiesto se la stessa indignazione si sia mai levata contro la distruzione ambientale che loro giustamente denunciano”. Continua Delio Piccioni: “Nelle mie opere parlo spesso di salvaguardia dell’ambiente, perché in esso viviamo tutti noi. E cosa ci importa della Gioconda, se poi il mondo in cui siamo va a scatafascio? Bisogna mandare messaggi forti”

Altri artisti partecipanti saranno Barbara Spazzoli, Bianca Carcupino e Paolo Vignali. La manifestazione sarà un momento di riflessione importante, ma anche di festa ed energia. Lo slogan scelto dai Fridays sarà appunto “La nostra rabbia è energia rinnovabile” a sottolineare la necessaria trasformazione delle preoccupazioni e della frustrazione in energia positiva e propositiva. Ad aiutare in questo, saranno i Pulsar, travolgente gruppo di percussionisti che arriveranno da Firenze e suoneranno durante il corteo con strumenti riciclati. Agnese Casadei, attivista di Fridays For Future, fa notare che questa sarà anche una giornata di convergenza: “La manifestazione sarà solo 5 giorni prima della giornata mondiale per i diritti delle donne, per cui avremo come ospiti i movimenti femministi della nostra città, con cui collaboreremo per mandare messaggi di unione tra la lotta per il clima e quella per la parità di genere. Il nostro movimento, da sempre, vuole contribuire a creare una società più giusta e sostenibile per tutte e tutti e questa sarà l’occasione per ribadirlo insieme. Più saremo, più questo messaggio arriverà forte e chiaro. Vi aspettiamo in piazza, giovani e adulti”