Sicurezza, il sindacato di Polizia: "Rafforzare il senso di comunità e coinvolgere i cittadini nelle scelte"

"Recenti eventi di violenza a Forlì-Cesena hanno portato all'attenzione l'importanza della sicurezza nella nostra provincia. Gli addetti ai lavori lamentano la carenza di risorse per le forze dell'ordine e chiedono un maggiore impegno nella tutela della comunità. Si chiede ancora un maggior investimento in formazione continua e in sostegno psicologico. Bisogna anche ascoltare le preoccupazioni chiare dei Sindacati della Polizia Penitenziaria del nostro Paese: la valenza rieducativa del carcere non deve perdere consistenza". E' l'accorato appello del segretario generale provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Forlì-Cesena, Michele Fratellanza.

Dettaglia Fratellanza: "La sicurezza è un pilastro della qualità della vita e della libertà dei cittadini. Oggi, svolge un doppio ruolo: proteggerci dai crimini e favorire lo sviluppo socio-economico. Come possiamo migliorare la situazione? Dobbiamo rafforzare il senso di appartenenza tra i residenti, investire nella bellezza delle nostre strade e coinvolgere la comunità nella pianificazione urbana e nei regolamenti locali sulla sicurezza. Inoltre, è essenziale migliorare la sicurezza stradale, sia attraverso infrastrutture migliorate che incoraggiando comportamenti responsabili da parte degli automobilisti. La chiave sta nella creazione di nuovi modelli di gestione della sicurezza, coinvolgendo vari settori ed enti del territorio in progetti di riqualificazione integrati".

"Questo approccio globale va dalla gestione degli spazi pubblici alla collaborazione con le imprese locali - prosegue Fratellanza -. Utilizzare, ad esempio, il Fondo nazionale per la Sicurezza urbana in modo integrato può contribuire a migliorare la percezione di sicurezza e prevenire la marginalità e il degrado. La stampa continua a riportare episodi di aggressività e violenza, evidenziando la necessità di politiche e interventi mirati. La collaborazione tra attori locali, con tavoli tecnici ma, soprattutto, una “cabina di regia” e’ cruciale per promuovere nuovi modelli di utilizzo degli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità. La sicurezza è più di una semplice prevenzione dei reati; è un pilastro per lo sviluppo armonioso della comunità. Migliorando questi aspetti, possiamo rendere la vita dei cittadini più sicura".