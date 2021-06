Alle battute finali il concorso Alea ambiente per le scuole, 12 le classi vincitrici

In attesa della premiazione, la giuria tecnica ha proceduto alle votazioni degli elaborati per il progetto “Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”

Non è mai troppo presto per parlare di salvaguardia del Pianeta. Lo dimostra il successo del progetto di educazione ambientale che anche quest’anno Alea Ambiente ha rivolto agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio forlivese. Sullo spunto del tema “Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”, bambini e ragazzi sono stati coinvolti in un viaggio alla scoperta degli effetti provocati dall’azione dell’uomo sull’ambiente, con l’intento di comprendere l’importanza di adottare comportamenti sostenibili.

Per affrontare le sfide del futuro servono però anche nuove idee, che considerino i rifiuti differenziati come una risorsa da cui ottenere nuovi materiali e l’economia circolare come nuova strategia. Pe questo, Alea Ambiente ha prima coinvolto gli studenti in una discussione on line oppure in presenza sui temi trattati, poi ha indetto una sfida a colpi di disegni, slogan, video, racconti ed altri progetti creativi che hanno concorso all’aggiudicazione di un premio finale. Ad aderire al progetto sono state complessivamente 56 classi per un totale di 1.300 studenti appartenenti a 19 istituti scolastici tra infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.

Agli elaborati più apprezzati dal punto di vista grafico e più esplicativi delle questioni affrontate durante il dibattito in aula, una giuria tecnica interna ad Alea Ambiente ha riconosciuto buoni spesa del valore di 150 Euro, spendibili in materiale didattico, che saranno consegnati nei prossimi giorni alle classi vincitrici. In particolare saranno premiati i primi 4 progetti di ciascun ordine di scuole, che saranno nel dettaglio:

Scuola dell’infanzia

1° classificato: sezione bolla arancione e bolla azzurra, scuola “I Girasoli” di Dovadola

2° classificato: sezione verde scuola “Rodari” di Castrocaro Terme e Terra del Sole

3° classificato: sezione blu scuola “Il Girotondo” di Meldola

4° classificato: sezione blu scuola “Rodari” di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Scuola primaria

1° classificato: classe 3B scuola “De Amicis” di Forlì

2° classificato: classe 3A scuola “Bersani” di Forlì

3° classificato: classe 3A scuola “Anna Frank” di Fiumana (Predappio)

4° classificato: classe 1C scuola “Tempesta” di Forlì

Scuola secondaria di Primo grado

1° classificato: classe 1A di Modigliana

2° classificato: classe 2A di Predappio

3° classificato: classe 2B di Predappio

4° classificato: classe 1B di Modigliana