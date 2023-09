Alle Francescane l'inizio della scuola è all'insegna del picnic eco-sostenibile come "custodi del creato"

Il Polo d' Infanzia 2-6 anni "Suore Francescane", situato in centro storico, apre l' anno scolastico celebrando il "Tempo del Creato", dando al contempo il benvenuto ai bambini e alle loro famiglie: sabato 16 Settembre infatti sarà un giorno di festa all' insegna della preghiera e della consapevolezza ecologica. Una messa "speciale" sarà celebrata da Don Nino, parroco di San Mercuriale, presso il giardino della scuola, dove i bambini saranno protagonisti con canti e preghiere.

Le famiglie usufruiranno degli spazi verdi per un pic nic conviviale, attraverso il quale valorizzare il cibo semplice, seguendo i consigli rispetto alla biodegradabilità delle vettovaglie per un pranzo il più possibile ecosostenibile. A seguire verrà allestito un mercatino del riuso, composto da articoli per l' infanzia e libri usati ma con ancora una possibilità di riutilizzo, a cura dei genitori: le monete per permettere gli "acquisti", che verranno date in mano ai bimbi, saranno simbolicamente delle conchiglie a dimostrazione tangibile che la comunità scolastica è vicina ad un' economia circolare alla portata di tutti. "Una giornata in cui sperimentare la bellezza della semplicità, da veri Custodi del Creato, è quanto si propone di diffondere l' équipe educativa animatrice convinta del Movimento del Laudato Sì", spiega una nota.