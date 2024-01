Allegni (Pd) replica a Morrone: "Non temiamo l'alternanza democratica, è la destra che teme i cittadini che protestano"

"Non stupiscono purtroppo le dichiarazioni dell'onorevole Morrone che, come sempre, non perde occasione per fare disinformazione sui suoi avversari politici", è quanto afferma la segretaria territoriale del Pd forlivese, Gessica Allegni, che risponde a stretto giro agli attacchi mossi dal deputato della Lega Jacopo Morrone, nel corso dell'intervista di ForlìToday in vista delle prossime elezioni.

"Innanzitutto Morrone ci accusa di temere l'alternanza democratica, presa di posizione ridicola, proprio perché la democrazia è alla base del nostro schieramento politico, ed è evidente agli occhi di tutti che è proprio la destra a temerla, è la destra che tenta di mettere il bavaglio ai cittadini, che critica chi scende in piazza pacificamente per fare sentire la propria voce. E' la destra che parla di 'liberare' alcuni Comuni da un governo democratico, solo perché di un colore politico diverso”, è la presa di posizione della segretaria dem.

“Anche l'affermazione secondo la quale il PD avrebbe 'battezzato' il proprio candidato attraverso la stampa locale, dimostra la scorrettezza alla quale siamo purtroppo abituati. Il Pd sta facendo un percorso interno, chiaramente spiegato in un comunicato stampa ufficiale, e sta lavorando insieme alla colazione di Centrosinistra per costruire l'alternativa per Forlì. Le nostre proposte sono scaturite dalla condivisione nei nostri organismi, proprio come prevede lo statuto. Non è nel nostro stile andare avanti in solitaria o non seguire un percorso democratico e corretto. Quindi basta con queste dichiarazioni strumentali, si parli di contenuti e si guardi ai propri metodi. Noi andiamo avanti", conclude Allegni.