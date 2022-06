"Mini classi" all'aperto, la palestra si sposta nel verde nel parco urbano: un'estate di benessere

La realtà delle "mini classi ad alta personalizzazione" firmata Aspire Custom Fitness aggiunge anche l'attività all'aperto, immersa nel verde del Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì. La palestra concessionaria esclusiva sul territorio forlivese del metodo Trifit System, per i mesi di giugno e luglio, porta la sua attività gratuitamente nel principale parco della città. Per tutto il periodo estivo, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 18 alle 19 promuove il benessere di tutta la comunità con il metodo di allenamento di gruppo più in voga al momento. "Chi vuole tenersi in forma godendo di uno spazio all’aria aperta ora ha la sua opportunità", l'appello.

I partecipanti conosceranno una realtà che permette di coniugare la personalizzazione di un personal trainer con la motivazione del lavoro di gruppo. Un’occasione che trova unite professionalità, divertimento e benessere a contatto con la natura.