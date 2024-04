Starnuti, occhi rossi e difficoltà respiratorie, con la primavera esplodono le allergie: "Incidenza in aumento, ma terapie più efficaci"

"Che fretta c'era, maledetta primavera" canterebbe Loretta Goggi. Dopo il "non inverno" esplode la stagione dei pollini e quindi delle allergie. Sono tantissimi i forlivesi che in questi giorni stanno accusando i classici sintomi della rinite. Dagli starnuti alla lacrimazione oculare, dalla tosse al prurito fino alle difficoltà respiratorie nei casi più gravi. Ed ecco il ricorso a spray nasali, colliri ed antistaminici. Complici le alte temperature graminacee e betullacee sono solo alcune delle piante che stanno liberando alte quantità di pollini nell’aria, quest’anno in anticipo rispetto al calendario pollinico. "Le terapie sono oggi sempre più efficaci e consentono di tenere meglio sotto controllo i sintomi ma anche di modificare in certa misura la storia futura della nostra allergia", spiega il primario di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, Enrico Valletta.

Dottor Valletta, cosa vuol dire essere allergici?

"Significa che il nostro organismo - o meglio, il nostro sistema immunitario - ha sviluppato anticorpi che sono diretti verso un certo numero di sostanze (gli “allergeni”, teniamo a mente questo termine perché ricorrerà spesso più avanti) che provengono dagli alimenti, dai pollini dispersi nell’aria, dagli acari della polvere o della farina, dalle muffe o da alcuni animali domestici che ci fanno compagnia. Si tratta di anticorpi particolari, un po’ diversi da quelli che servono a difenderci da virus e batteri e che prendono il nome di Immunoglobuline E o, più semplicemente, di IgE. In realtà, le cose verso le quali potremmo sviluppare un’allergia sono veramente molte, ma per fortuna non sempre questo avviene. Conta molto la predisposizione genetica di ciascuno di noi (come siamo fatti), il grado di esposizione agli allergeni (cosa c’è nell’ambiente attorno a noi) e la nostra storia personale (le nostre abitudini di vita, i tempi e i modi dell’esposizione). Certamente, soprattutto in questo periodo dell’anno, le allergie respiratorie sono quelle che impegnano maggiormente chi è allergico: asma, rinite e congiuntivite sono le manifestazioni più comuni".

E' vero che l'incidenza delle allergie è in aumento?

"E’ un fenomeno che si osserva ormai da diversi anni: in Italia circa 10 milioni di persone soffrono di allergie respiratorie per l’esposizione ad allergeni dispersi nell’aria e si calcola che almeno il 15-20% della popolazione italiana soffra di allergie, con una tendenza all’incremento soprattutto tra i più giovani e le donne. Nei bambini al di sotto dei 14 anni, il 10% soffre di asma e l’80% di questi è allergico. Secondo stime recenti e ancora più allarmanti, circa il 40% dei bambini manifesterebbe una qualche forma di allergia. Sono in aumento non solo le allergie respiratorie, ma anche quelle alimentari e negli ultimi 20 anni c’è stato un incremento di quattro volte degli accessi in Pronto Soccorso per reazioni allergiche ad alimenti. Evidentemente, è un fenomeno che ha rilevanti conseguenze non solo in termini di salute ma anche economiche e sociali per spesa sanitaria diretta, perdita di giornate di lavoro o di scuola".

Come mai alcune allergie sono più frequenti di altre?

"Dipende molto da come sono fatti gli allergeni, dalla loro struttura, dalla loro capacità di entrare nel nostro organismo e di interagire con il nostro sistema immunitario stimolando la produzione degli anticorpi dell’allergia, le IgE appunto. Gli allergeni vengono a contatto con il nostro corpo principalmente attraverso tre porte di ingresso: la pelle, le vie respiratorie e l’intestino. L’ambiente, l’intensità dell’esposizione e la nostra predisposizione a diventare allergici fanno poi il resto".

Quali sono i pollini che scatenano le maggiori allergie?

"Graminacee e parietaria sono le più comuni, ma anche i pollini degli alberi e quelli prodotti da piante arboree o da piante erbacee e selvatiche, prive di fiori. In questo caso, infatti, l’impollinazione non è affidata, come nel caso delle piante da fiore, al trasporto mediato da insetti, ma alle correnti d’aria e al vento. Sono pollini prodotti in grandi quantità, hanno dimensioni molto ridotte, restano sospesi in aria per lunghi periodi di tempo e sono trasportati dal vento anche per molte decine di chilometri. Ne veniamo a contatto, quindi, in misura molto maggiore".

Perché le allergie possono variare nel corso degli anni?

"Per motivi diversi e spesso non controllabili da noi. Dall’infanzia all’età adulta la reattività del nostro sistema immunitario si modifica, oppure cambia l’ambiente che ci circonda perché ci spostiamo da una regione all’altra, o cambiano le nostre abitudini alimentari o perché si sovrappongono e si modificano fattori inquinanti ambientali o domestici, ad esempio, il fumo di sigaretta".

Con i cambiamenti climatici in atto le allergie primaverili arrivano sempre più in anticipo…

"E’ un dato di fatto e i calendari pollinici (www.arpae.it/it/temi-ambientali/pollini/calendari-pollinici) – oggi molto diffusi e precisi anche per zone piuttosto circoscritte del nostro territorio – ce ne danno testimonianza. Il ciclo vitale e riproduttivo delle piante e, quindi, i pollini seguono l’andamento climatico e se le stagioni si modificano, anche i tempi e le concentrazioni dei pollini si modificheranno di conseguenza. Controllare periodicamente i calendari pollinici ci darà ragione della comparsa di sintomi in periodi dell’anno che per noi erano inconsueti".

Che terapie sono attualmente disponibili?

"Le terapie sono oggi sempre più efficaci e consentono di tenere meglio sotto controllo i sintomi ma anche di modificare in certa misura la storia futura della nostra allergia. La prevenzione, riducendo l’esposizione agli allergeni, è ove possibile la migliore strategia. Se non è attuabile o non è sufficiente, broncodilatatori, cortisonici, antistaminici e antiallergici sono i farmaci di primo approccio. L’immunoterapia specifica (detta anche terapia desensibilizzante) per via orale o sottocutanea è terapia impegnativa che va seguita per alcuni anni ma che, per alcuni allergeni, si è dimostrata molto efficace anche dopo la sua sospensione. Infine, nei casi più gravi di asma allergico resistente agli altri trattamenti è oggi possibile utilizzare farmaci (anticorpi monoclonali) che agiscono bloccando direttamente proprio gli anticorpi dell’allergia, le IgE di cui abbiamo già parlato. In sostanza, se è vero che le allergie sono in aumento, dobbiamo anche dire che, rispetto al passato, le nostre possibilità di trattarle e di tenerle sotto controllo sono considerevolmente migliorate".