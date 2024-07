Il caldo africano non dà tregua, anzi s'intensifica: l'allerta per "temperature estreme" diventa arancione

Da "giallo" ad "arancione". L'ondata di caldo non dà tregua e per mercoledì sale il livello di allerta per "temperature estreme" della Protezione Civile. "E' prevista la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38 gradi, o localmente superiori) nelle zone di pianura centro-orientale", si legge nell'informativa. E per i giorni successivi non sono previste particolari variazioni di rilievo. Nei giorni a seguire, si legge nel bollettino diramato dal servizio meteorologico dell'Arpae, "l'indebolimento progressivo del campo di alta pressione porterà condizioni di maggiore nuvolosità nel fine settimana con possibilità di isolate precipitazioni più probabili nella giornata di domenica sulle pianure prossime al corso del Po. Temperature pressochè stazionarie con condizioni di disagio bioclimatico diffuso in pianura in particolare nei centri urbani".

Il servizio comunale

L'Assessorato ai Servizi Sociali, insieme al Distretto Sanitario di Forlì ed in collaborazione con le Associazioni del territorio, ha messo a punto un programma di prevenzione e contrasto delle ondate di calore, rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare alle persone anziane e disabili, per aiutarle ad affrontare meglio il caldo estivo ed i disagi che ne conseguono, soprattutto se vivono sole. Per informazioni generali sui servizi sociali per anziani e per gli appuntamenti con le Assistenti Sociali è possibile contattare lo Sportello Sociale di via Oberdan 11 al 0543 712888 (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 8.30-18.00). Il Comune di Forlì mette inoltre a disposizione il Servizio Operatore Sociale di Quartiere: un aiuto alle persone anziane a domicilio in momentanea difficoltà; per avere informazioni rispetto all'operatore del proprio quartiere da contattare chiamare il n. 0543 712888.