"Piogge intense in arrivo": allerta arancione per la notte per frane e piene dei fiumi

In arrivo "precipitazioni intense". Si annuncia una notte, quella tra sabato e domenica, particolarmente perturbata sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo, "gialla" per temporali e "arancione" per frane e piene dei corsi minori d'acqua nell'entroterra. Nel dettaglio, "nella sera-notte tra la giornata di sabato e domenica sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sul settore collinare e montano centro-orientale che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e localizzati fenomeni franosi. Le precipitazioni si esauriranno nelle prime ore di domenica".

Nel corso della giornata di sabato, si legge nel bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae, "è previsto un aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore emiliano in estensione al restante territorio con associate precipitazioni diffuse che localmente potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco. I venti si disporranno deboli-moderati da est-nord-est in pianura, dal tardo pomeriggio moderati con rinforzi da sud-est su costa e mare; moderati o forti da sud-ovest sui rilievi. Il mare sarà inizialmente poco mosso, dal pomeriggio moto ondoso in aumento fino a divenire mosso".

Domenica sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli ed irregolari, in serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni sulla pianura. Le tmperature minime sono attese intorno ai 13/14 gradi, mentre le massime intorno ai 21 gradi del settore costiero. I venti sono attesi deboli orientali, mentre il mare mosso. Dal pomeriggio locale attenuazione del moto ondoso sottocosta sino a divenire poco mosso".

Lunedì prevarrà nuvolosità variabile, con precipitazioni deboli e irregolari nel corso della giornata, piu' probabili sui rilievi. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "avremo generali condizioni di variabilita' con la possibilita' di deboli precipitazioni diffuse; un peggioramento delle condizioni con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse e' atteso a termine periodo. Temperature generalmente stazionarie, con una debole flessione nella giornata di martedì".