Allerta pertosse, il primario di Pediatria: "Nessun caso a Forlì, ma non abbassiamo la guardia. Importante la vaccinazione"

La Società italiana di pediatria ha lanciato l'allerta pertosse. "I dati disponibili ci dicono che in Italia, in questi primi mesi del 2024, sono stati segnalati oltre 100 casi di pertosse, con diversi lattanti ricoverati in terapia intensiva e, purtroppo, anche tre neonati deceduti - dettaglia Enrico Valletta, primario dell'Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì -. Sicilia, Campania e Lazio sono le regioni maggiormente colpite. Guardando un momento al di fuori dell’Italia, vediamo che in Gran Bretagna, nei primi tre mesi del 2024 i casi di pertosse sono stati circa 2700 (erano stati 858 in tutto il 2023), e anche qui registriamo la morte di cinque lattanti, tutti al di sotto dei tre mesi di età. E’ un fenomeno in crescita, quindi, e che interessa ormai tutta l’Europa, seppure con numeri e frequenza molto diversi: in Italia a marzo 2024 i casi sono 9,9 per milione di abitanti, contro i 127 dell'Austria, i 63 della Danimarca e gli 11,5 della Germania. Quello che non cambia è la pericolosità particolarmente alta della pertosse nei primissimi mesi di vita, in sostanza prima che i bambini inizino il ciclo vaccinale (attorno ai 2-3 mesi)".

Dottor Valletta, qual è la situazione a Forlì?

"Per il momento, in ospedale, non abbiamo notizia di neonati o lattanti che abbiano contratto la pertosse ma, naturalmente, non possiamo escludere che questo avvenga nei prossimi mesi e siamo vigili in questo senso".

Qual è il livello di pericolosità di questa malattia?

"La pertosse è una malattia infettiva altamente contagiosa, soprattutto all’inizio, prima che compaia la caratteristica tosse. Dopo tre settimane dall’inizio della fase parossistica, nei pazienti non trattati il contagio si considera trascurabile. Invece nei pazienti trattati con antibiotici il periodo di infettività è ridotto a circa 5 giorni dall’inizio della terapia. La pertosse è decisamente più pericolosa nei primissimi mesi di vita. Le complicazioni più gravi sono le sovrainfezioni batteriche che causano otiti, polmonite, bronchiti o, più raramente crisi convulsive o encefaliti. I colpi di tosse possono anche provocare delle emorragie sottocongiuntivali e nel naso".

In Italia si sono registrati tre morti. Qual è la fascia d'età più a rischio?

"Nel neonato e nei bambini al di sotto di 1 anno, la pertosse può essere molto grave, addirittura mortale. Il rischio è particolarmente elevato per i più piccoli, soprattutto se non ancora vaccinati o non vaccinati completamente. Al di sotto dei tre mesi di vita la mortalità può raggiungere l’1-1,5%".

Quale sono le ragioni di questo picco epidemico?

"Generalmente, la pertosse si manifesta con cicli epidemici che si verificano ogni 4-5 anni per motivi non ancora del tutto noti. Certamente i livelli di copertura vaccinale della popolazione hanno un ruolo fondamentale nel contrastare o favorire la diffusione della malattia. Per tornare all’Inghilterra, vediamo che la copertura vaccinale per la pertosse – attorno al 95% nel 2013 – è ora poco sopra il 91% con valori ancora più bassi (87,6%) in alcune grandi città. Questo rende evidentemente più facile il verificarsi di situazioni epidemiche. Non possiamo neppure escludere che l’alternarsi di misure restrittive e di successive liberalizzazioni conseguente al Covid-19 abbia, in certa misura, favorito l’attuale picco epidemico. Le buone coperture vaccinali dell’Emilia-Romagna sembrano offrire, per il momento, un efficace argine alla diffusione del contagio nella nostra regione".

Per contrastarla è necessario vaccinarsi…

"Non c’è alcun dubbio. Occorre che i lattanti seguano scrupolosamente il calendario vaccinale e i richiami prescritti. Ma non solo. E’ anche di grande importanza che le donne in gravidanza si vaccinino nel corso del terzo trimestre, anche se sono già state vaccinate in passato. Questo consente di rinforzare il passaggio degli anticorpi dalla mamma al neonato e di proteggere efficacemente quest’ultimo nei primi 2-3 mesi di vita – i più critici - prima che sia egli stesso vaccinato".