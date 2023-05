Frane e fiumi sott'osservazione, la fase di allerta diventa "arancione". Torna il sole, ma da martedì incombe un nuovo peggioramento

Un gradevole sole illumina la Romagna martoriata dal maltempo dei giorni scorsi. Le ferite sono tutt'altro che rimarginate nei territori investiti da frane e allagamenti, ma almeno per alcuni giorni le nuvole non dispenseranno piogge nei territori alle prese con le emergenze. Continua il monitoraggio dei fiumi e degli smottamenti. Anche per venerdì sarà attiva un'allerta arancione per "criticità idraulica e idrogeologica". Il Montone fa meno paura rispetto a mercoledì, quando ha raggiunto il picco di piena (8,39 metri a Porta Schiavonia e 9,20 a Ponte Braldo), con il livello idrometrico che giovedì mattina era ancora sopra la soglia 'gialla' (6,11 metri a Porta Schiavonia e 5,03 metri a Ponte Braldo alle 11.30).

LA TRACIMAZIONE DELLA DIGA - "L'estate è al sicuro. Ma non dobbiamo abusarne"

Nell'avviso viene spiegato che è previsto "il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli idrometrici lungo tutti i tratti arginati dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene". "Il codice arancione nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio - viene chiarito -. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti". Il codice arancione nelle zone montane e collinari centro-orientali "è riferito alle numerose criticità idrogeologiche e danni in atto". Fino a sabato non sono previste piogge, con temperature massime che potranno raggiungere i 26°C.

Successivamente, si legge nel report del servizio meteorologico regionale dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "correnti atlantiche umide e instabili interesseranno la nostra regione, apportando condizioni di tempo instabile. Tra la giornata di domenica e lunedì avremo nuvolosità variabile, associata a precipitazioni sparse sotto forma di rovescio, a cui farà seguito un peggioramento più consistente da martedì sera fino a mercoledì, con precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale. Temperature in diminuzione".