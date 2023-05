Allerta meteo, il sindaco di Predappio: “Scuole chiuse, evacuata un persona nella zona di Tontola”

“Ci è stata prospettata una situazione di forte criticità per i prossimi due giorni, con una media di oltre 100 millimetri di piogge”. Lo afferma il sindaco di Predappio, Roberto Canali, dopo una riunione di quasi due ore con la Prefettura di Forlì-Cesena e con i Comuni del territorio, in vista della forte ondata di maltempo che interesserà la Romagna a partire da martedì e dell’allerta “rossa” diramata dalla Protezione Civile per "criticità idraulica" e "idrogeologica".

Anche a Predappio scuole chiuse nella giornata di mercoledì, così come in tutti i Comuni dell’Unione. “Nella mattina di lunedì abbiamo messo in sicurezza un tratto di strada a Montemaggiore, che era già stato interessato da uno smottamento nei giorni scorsi - continua Canali -. Al momento, dalle verifiche effettuate, la situazione sembra sotto controllo ma ci prepariamo a ore difficili".

Dopo la frana che ha travolto un'abitazione a Porcentico, nella giornata di lunedì è stato evacuato, in via precauzionale, un cittadino residente nella zona di Tontola considerata a rischio. Tutti i proprietari di mezzi meccanici della zona, che possono essere utili a effettuare interventi, sono stati allertati e sono a disposizione.