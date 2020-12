Atteso forte maltempo, l'allerta comunicata nelle case via telefono: "Limitate gli spostamenti"

Via sms e telefono. Cittadini forlivesi informati sul peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per lunedì. Si annuncia infatti una giornata particolarmente piovosa e particolarmente ventosa, soprattutto sulla dorsale appenninica, settore per il quale la Protezione Civile ha attivato un'allerta "rossa". Stato d'attenzione "arancione" invece per "piene dei fiumi" e vento su tutto il territorio forlivese; allerta "gialla" per frane e piene dei corsi minori. Domenica pomeriggio i cittadini iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati avvisati delle condizioni perturbate attese nelle prossime ore.

Nell'avviso registrato a cura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, è stato rimarcato che sono previste "piogge intense, forti raffiche di vento e possibili nevicate ad alta quota. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione specie nei sottopassi, nei vani interrati o sotto strada; a ridurre tende, gazebo e a limitare gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta

"Per la giornata di lunedì sono attese condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione - viene specificato nell'avviso -. Precipitazioni moderate diffuse , con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale. Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. Mare molto mosso fino ad agitato sotto costa".