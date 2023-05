Squilla il telefono, comunicata l'allerta meteo: la Romagna sarà colpita da intense piogge

Una telefonata registrata, dal numero 0543-712200. I cittadini forlivesi sono stati informati in merito al peggioramento delle condizioni meteo atteso per le prossime ore. Si annuncia infatti un martedì' particolarmente perturbato, motivo per la quale la Protezione Civile ha attivato un'allerta meteo arancione per le piene dei fiumi e frane. Lunedì pomeriggio gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno ricevuto la chiamata automatica nella quale "si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti a circostanze strettamente necessarie".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile. Nell'allerta meteo viene comunicato che "una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse sulla regione che risulteranno elevate e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale della regione. Si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2 sul settore centro-orientale".

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di moderata-elevata intensità sul settore centro-orientale della regione, che insisteranno sino alle ore notturne con valori da moderati a localmente elevati. Le temperature minime oscilleranno tra 12 e 14°C, mentre le massime non andranno oltre i 16°C. I venti soffieranno in prevalenza deboli-moderati nord-orientali. Mercoledì sono attese le ultime piogge al mattino, con tendenza ad ampie schiarite e ad un aumento delle temperature.

Successivamente l'aumento del campo di pressione garantirà cielo in prevalenza sereno sino alla giornata di venerdì. "A partire dalla giornata di sabato correnti in quota sud-occidentali favoriranno un aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni sparse e a carattere di rovescio - informa l'Arpae -. Le temperature tenderanno progressivamente ad aumentare riportandosi su valori tipici per il periodo".