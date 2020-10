Un sabato con "vento intenso": la nuova allerta comunicata via sms e per telefono

Si attendeva un venerdì molto ventoso. Ma il maltempo, che ha colpito forte nel nord-ovest, per ora ha risparmiato la Romagna. Sabato infatti è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche. La Protezione Civile ha esteso l'allerta per "vento intenso", comunicando il peggioramento in arrivo via sms e telefono. Venerdì pomeriggio i cittadini iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati avvisati delle condizioni perturbate attese nelle prossime ore.

"Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo e ridurre gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta "rossa" per la dorsale appenninica, "arancione" per la fascia collinare e "gialla" per quella pianeggiante. Sabato sono previsti anche rovesci temporaleschi in quota: perciò è stata attivata anche una fase d'attenzione "gialla" per temporali, frane e piene dei corsi minori. Si legge nell'avviso: "Per la giornata di sabato si prevedono, sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata-forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali. Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h".