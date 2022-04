Attese intense raffiche di vento, l'allerta meteo arriva al telefono: "Ridurre gli spostamenti"

Una telefonata registrata, dal numero 0543-712200. I cittadini forlivesi sono stati informati in merito al peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per le prossime ore. Si annuncia infatti altre 24 ore particolarmente ventose, motivo per la quale la Protezione Civile ha attivato un'allerta "arancione". Venerdì pomeriggio i cittadini iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono stati avvisati delle condizioni perturbate attese nelle prossime ore.

"Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo e ridurre gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta

Sono previsti, si legge nell'avviso, "enti di burrasca moderata o forte (da 62-74 Km/h a 75-88 Km/h), anche sulla pianura centro-occidentale". Sabato, invece, sono attesi "venti di burrasca moderata o forte, inizialmente da sud-ovest sui rilievi appenninici che tenderanno poi ad estendersi, nel corso della mattinata, all'intera regione e a divenire nord-occidentali".

"Dalla serata ulteriori rinforzi di vento di burrasca forte da nord-est interesseranno la fascia costiera e il mare - viene comunicato -. Durante l'evento saranno possibili rinforzi o raffiche anche di intensità superiore. Il mare è previsto agitato al largo dalla serata con altezza dell'onda superiore a 3,2 metri e direzione d'onda da nord-est. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale". La tendenza è per un'esaurimento dei fenomeni.