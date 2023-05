Allerta "rossa" per la piena dei fiumi, telefonata a tutti i forlivesi: "Prudenza, massima attenzione e spostamenti da limitare"

"Si invitano i cittadini alla prudenza e alla massima attenzione, e si raccomanda di ridurre gli spostamenti allo stretto necessario". I cittadini forlivesi, iscritti al servizio Alert System, sono stati raggiunti telefonicamente mercoledì pomeriggio dal messaggio registrato a cura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che ha aggiornato in merito all'evolversi della situazione meteorologica. Una telefonata per avvertire dell'allerta "rossa" emessa dalla Protezione Civile per le prossime ore conseguenti alle criticità idrauliche e ai possibili movimenti franosi.

E' salita al livello "rosso" l'allerta per la piena dei fiumi nelle pianure del Forlivese, mentre è "arancione" per frane e piene dei corsi minori nell'entroterra. Alle 12 il Montone ha toccato il picco di piena di 8,39 metri a Porta Schiavonia, mentre a Ponte Braldo ha raggiunto la massima altezza di 9,20 metri tra le 8.30 e le 9. La Protezione Civile informa che mercoledì "si prevedono livelli idrometrici superiori alle soglie 3 e prossimi ai massimi storici nei tratti vallivi del Montone".

Per giovedì, informa l'allerta, "si prevede l'esaurimento delle piene nei tratti montani e il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d'acqua interessati dalle piene. Il codice rosso è riferito alle numerose criticità idrauliche e danni in atto nella pianura centro-orientale. Nelle zone montane-collinari centro-orientali sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Il codice arancione nelle zone montane e collinari centro-orientali è riferito alle numerose criticità idrogeologiche e danni in atto".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

