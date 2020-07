Venerdì con allerta arancione per temporali: "Possibili grandinate e forti raffiche di vento"

Sarà rapida, ma forse non indolore. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo, "arancione" per temporali e "gialla" per "criticità idrogeologica". Per la giornata di venerdì, viene comunicato nel bollettino, "si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull'intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata di venerdì i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "al mattino nuvolosità irregolare sul territorio regionale, più compatta sulle aree pianeggianti prossime al corso del fiume Po, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dalle ore centrali della giornata tendenza a ulteriore aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme a partire dai rilievi con rovesci e/o temporali associati, in estensione alla pianura nel corso del pomeriggio. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da ovest nelle ore serali".

Le temperature minime sono state stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 21° e 23°C nei capoluoghi, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna, mentre le massime sono previste in diminuzione con valori tra 27° e 31°C nei capoluoghi. I venti sono previsti inizialmente deboli di direzione variabile, tendenti ad intensificarsi nel corso della giornata con raffiche anche di forte intensità in occasione dei fenomeni temporaleschi. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Il weekend si annuncia invece soleggiato, con temperature massime tra 30 e 32°C. Nei giorni a seguire, "la presenza di un'area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in graduale aumento che arriveranno a toccare i 34-35°C".