Meteo, allerta neve sulla Romagna: ecco dove sono attesi i fiocchi ed i centimetri previsti

Altra neve in arrivo a bassa quota sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per venerdì, specificando che "sono previste deboli precipitazioni sul settore orientale della regione, a carattere nevoso a quote di bassa collina fino ai 300-400 metri sulla Romagna. Sono possibili accumuli di 5-10 cm sulle zone collinari, mentre sulla parte montana non è escluso che qualche rovescio possa determinare locali accumuli di 15-20 centimetri". La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio.

In pianura, informa l'Arpae, "non si escludono temporanei fenomeni di pioggia mista a neve sul riminese". Le temperature minime sono previste in aumento, intorno a 0 °C sul settore centro-occidentale della regione, di qualche grado superiori ad est, mentre le massime oscilleranno tra 3 e 5°C. I venti soffieranno deboli occidentali con temporanei rinforzi sul settore orientale, mentre soffierà la Bora sul mare aperto. Il mare è atteso mosso, con moto ondoso in aumento dalla serata, mentre sarà molto mosso al largo.

Sabato il cielo irregolarmente nuvoloso con graduale aumento della nuvolosita' nel corso della giornata che in serata potra' dar luogo, lungo i rilievi e fascia costiera, a deboli precipitazioni, nevose fino a quote collinari. Le temperature minime sono attese in diminuzione, tra -1°C e 2°C, mentre le massime tra 2 e 7°C. I venti soffieranno deboli occidentali nelle pianure interne, con progressiva intensificazione da nord-est nel corso della giornata sul settore orientale della regione. Il mare sarà mosso sottocosta, con aumento del moto ondoso in serata sulle coste settentrionali, mentre è atteso molto mosso al largo.

Domenica, aggiorna l'Arpae, il cielo si presenterà "nuvoloso con precipitazioni diffuse a carattere nevoso anche a quote di pianura. Nel corso della giornata di lunedi' avremo un miglioramento del tempo con condizioni di stabilita' atmosferica, cielo poco nuvoloso e gelate notturne diffuse. Temperature in graduale diminuzione nei valori minimi, senza variazioni di rilievo nei valori massimi".