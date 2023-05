"Ridurre gli spostamenti e lontani dagli argini": pioggia di telefonate dell'alert system di protezione civile

Ancora un giro di telefonate alle migliaia di forlivesi iscritti al servizio di "Alert System" nel pomeriggio di mercoledì. Le chiamate con voce registrata hanno infatti segnalato che "Anche nella giornata di domani, giovedì, è previsto maltempo diffuso, che potrebbe innescare ulteriori frane e causare piene nei fiumi del Forlivese". Nella telefonata registrata, dal numero 0543-712200, a cura dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, "si raccomanda prudenza, massima attenzione e di ridurre gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.