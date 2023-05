Breve tregua del maltempo, continua l'allerta "rossa". Ma nel weekend altre piogge

Per giovedì non sono previste precipitazioni sul territorio regionale. E questa una buona notizia. Ma l'allerta resta "rossa" in tutta la Romagna. Spiega la Protezione Civile: "Per le piogge elevate di martedì e mercoledì, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. In particolare sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte, permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica".

"Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi - viene aggiunto -. Si prevedono valori di onda e marea sotto i livelli di attenzione, tuttavia si potrebbero generare localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare".

Ma da venerdì non si escludono altre precipitazioni. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Un campo di pressione livellato manterra' condizioni di moderata instabilita' ad inizio periodo, con nuvolosita' diffusa e piogge deboli fino alla giornata di domenica. Successivamente e' previsto un miglioramento delle condizioni generali. Temperature in lento progressivo aumento".