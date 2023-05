Insiste l'allerta rossa nelle aree alluvionate: "Previsto un rallentamento della decrescita dei fiumi"

Continua la fase di allerta nelle aree alluvionate della Romagna. "Per la giornata di domenica persiste una debole instabilità che determinerà deboli piogge sparse sull'Appennino regionale nelle ore centrali della giornata - esordisce l'informativa della Protezione Civile -. Localmente i fenomeni potranno assumere anche carattere di breve rovescio. Nel settore centro-orientale si prevede un rallentamento della decrescita dei livelli idrometrici su tutti corsi d'acqua".

"Le criticità idrauliche arancioni e rosse ssulla Romagna sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio - viene rimarcato -. Per la criticità idrogeologica permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all'evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi nelle aree bolognesi e della Romagna. Le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio anche nel reticolo di bonifica". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.