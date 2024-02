Smog, continua l'allerta: nelle case e negli uffici la temperatura dei riscaldamenti non deve superare i 19 gradi

Continua l'allerta smog in Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria - pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì all’indirizzo https://bit.ly/bollettinoaria - anche nelle giornate di giovedì e venerdì saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel Euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (si ricorda però che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Forlì, fino al 31 marzo).

La temperatura massima deve essere di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e di 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili. E' disposto il divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle, il divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio) e il divieto di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.

Queste disposizioni si aggiungono alle misure ordinarie vigenti dal primo ottobre al 30 aprile e che prevedono il divieto di abbruciamento di residui vegetali e il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 3 compreso, ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso.