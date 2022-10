"Forlì che brilla", è già partita l'operazione luminarie: in centro compaiono i primi addobbi

Se non fosse per il calendario, non si direbbe che mancano due mesi al giorno di Natale. Con le temperature di questo autunno anomalo, si respira più un'atmosfera da fine estate che da autunno inoltrato. Ma il tempo incalza e non sta a guardare le pazzie climatiche. E così la macchina organizzativa per rendere Forlì illuminata per il periodo natalizio si è già messa in moto. E' infatti scattata l'operazione luminarie, che gli operatori stanno montando lungo le principali arterie del centro storico. Sono state già completate le installazioni in Corso della Repubblica e parte di via delle Torri, mentre nei prossimi giorni si provvederà ad allestire anche gli altri corsi. Anche nel 2021 il montaggio era iniziato verso la fine di ottobre, a cavallo del weekend di Ognissanti.

Il progetto "Forlì che Brilla" coinvolgerà anche chiese e campanili. "Sono installazioni che avevamo già acquistato in passato - ha detto l'assessore al Centro Storico e al Turismo Andrea Cintorino in un'intervista rilasciata alcune settimane fa a ForliToday -. Vogliamo regalare comunque qualcosa alla città in un momento drammatico". Le luminarie sono realizzate con luci a led , a basso consumo. Per quanto riguarda l'accensione, "stiamo valutando se partire dal primo dicembre o dall'Immacolata, con tempi quotidiani inferiori rispetto al passato", aveva tenuto a specificare Cintorino.

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso relativo alla gestione e alla promozione di progetti e attività da realizzare nel "Magico Borgo di Natale", che sarà ospitato in Piazzetta della Misura si trasformerà dall'8 dicembre all'8 gennaio. Protagonista di questo spazio sarà una suggestiva “Green House”, ma non mancherà, come di consueto, la casetta in legno di Babbo Natale, che accoglierà i bambini per una foto in famiglia nelle giornate dedicate durante il periodo natalizio.

Il calendario delle festività natalizie partirà il 25 novembre con la tradizionale Fiera di Santa Caterina, mentre dal primo dicembre al 6 gennaio in Piazza Saffi spazio al Mercatino di Natale. Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, con le bancarelle pronte ad invadere Corso della Repubblica. Tre le domeniche di mercato che precederanno il Natale: 4, 11 e 18 dicembre. Tra le novità il Mercato degli alberi di Natale.

Nelle foto le luminarie installate in via Delle Torri