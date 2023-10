Natale, si torna a pattinare sul ghiaccio con videomapping e la pista di macchinine. E si parte già a fine novembre

Si pattinerà sul ghiaccio attorno ad Aurelio Saffi, ma non solo. Oltre alla tradizionale giostrina dei cavalli sarà allestita anche una pista di macchinine per i più piccoli. Prende così forma il Natale 2023 del centro storico di Forlì, che avrà inizio il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, insieme all'apertura del tradizionale mercatino, allestito in Piazza Saffi. L'investimento complessivo, come deliberato dalla giunta comunale, sarà di poco più di 326mila euro per gli eventi. A cui si aggiungono altri stanziamenti per videomapping e luminarie, per un totale di 736mila euro, secondo quanto risulta dalla documentazione di Giunta e Consiglio.

“Forlì che Brilla, la Magia del Natale nel Mondo” prevede anche spettacoli viaggianti e attrazioni, che saranno curati come da contratto quadriennale stipulato nel 2021 da "Free Event". Sono annunciate "proposte inedite e dedicate ad un target ampio, che include bambini, famiglie, giovani ed anziani, oltre ad un coinvolgimento televisivo e social a livello territoriale, ma anche nazionale", si legge nella presentazione. L'edizione 2023-2024 di "Forlì che brilla" si annuncia "un'evoluzione rispetto a quella degli anni precedenti", con "contenuti di grande impatto" realizzato da un team di creativi composto che vedrà la presenza anche di un direttore di produzione ed un direttore artistico. Il tema sarà "la magia del Natale nel mondo", con "allestimenti e contenuti legati a proposte più internazionali", anche se non mancheranno le tradizioni del territorio.

L'allestimento dell'albero di Natale avrà un costo di 9.360 euro, con addobbi e decorazioni a capo di Free Event, che lavorerà al progetto in collaborazione con uno scenografico. Torna, come nell'edizione 2021-2022, la pista di ghiaccio ellittica, che sarà gestita dalla ditta Farneti, con la presenza anche di un'area ristoro. L'investimento è di 15mila euro. La novità è rappresentata dalla pista di macchinine per bambini, che sarà installata nell'ellisse di Piazza Saffi davanti a Palazzo Talenti Framonti. L'investimento per questa attrazione, realizzata da Sela Group, è di 22mila euro. Saranno tredici le casette di legno che faranno da cornice al tradizionale Mercatino di Natale, la cui apertura viene anticipata di una settimana rispetto al tradizionale 1 dicembre. In Piazzetta della Misura sarà allestito il "Magico Borgo di Natale", che vedrà la presenza di una casetta di legno con Babbo Natale e la "Green House" rossa che verrà riproposta dopo il successo della precedente festività (45mila euro). Qui saranno previste attività per bambini che saranno definite con il Centro per le Famiglie di Forlì.

Il via ufficiale della festività è programmato per l'8 dicembre, con la cerimonia ufficiale dell'accensione dell'albero, che precederà l'anteprima dello show mapping e finale con effetti speciali. Durante il periodo natalizio sono previsti anche appuntamenti dedicati con cori natalizi nei punti centrali della città, che intoneranno canti natalizi nazionali ed internazionali. Gran finale il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con la festa della Befana, con un spettacolo di pattinatori acrobati capitanati da una Befana che, sulla scopa, "volerà" lungo la pista di pattinaggio in un'esibizione a tempo di musica.

Da una delibera di variazione del bilancio comunale, che andrà in approvazione il prossimo Consiglio comunale, emerge inoltre che i corsi del centro saranno adornati da luminarie (173.800 euro) e che tornerà il consueto appuntamento con il videomapping sulle facciate di piazza Saffi, per un costo stimato di 236.400 euro. Il tutto fa sommare, per il Natale in centro, costi a carico del Comune per 736mila euro.

"Avevamo in mente un progetto sul Natale molto importante e con costi significativi ma abbiamo deciso di ridurlo, dal punto di vista economico, e quindi spenderemo meno dello scorso anno". Così l'assessora al Centro storico, Andrea Cintorino, in vista della programmazione natalizia. "Il Natale merita di essere valorizzato - dice l'assessora - senza dimenticare le problematiche dell'alluvione per le quali si è fatto tutto quello che si poteva fare: variazioni di bilancio non sono direttamente collegate alle spese natalizie".