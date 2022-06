"66° Reggimento da 20 anni cittadino onorario di Forlì, ma da 13 con il cantiere per gli alloggi bloccato sul retro"

Il 66° reggimento aeromobile 'Trieste' di Forlì è una realtà militare ben radicata in città, tanto che ha festeggiato il ventennale del conferimento della cittadinanza onoraria al corpo, ma nel retro della grande caserma 'De Gennaro' su viale Roma resta lo scheletro incompiuto degli alloggi per i militari mai completati da ben 13 anni. Lo ricorda Raffaele Acri: “Ho partecipato con immarcescibile orgoglio ed immutata emozione, ancorché non più in servizio, alla Festa di Corpo del Reggimento Aeromobile, conducendo il Tricolore, insieme alle altre associazioni d’Arma di fronte al Reggimento schierato. La giornata assumeva per il sottoscritto un aspetto se possibile più toccante, laddove ricorreva il ventennale della concessione della cittadinanza onoraria al Reggimento”.

“Purtroppo il turbinio di forti emozioni scandite dai riconoscimenti espressi da tutte la Autorità presenti, non può far dimenticare che alle spalle della Caserma De Gennaro incombe da ormai tredici lunghi anni il mostro di cemento innalzato nel 2009 e mai più terminato, che incide sulla qualità della vita dei residenti di Via Spontoni risultando non solo un presidio di inquinamento ambientale, tra acquitrini proliferanti di zanzare e riparo di ogni tipo di volatile, ma piuttosto ricorda come incredibilmente, nonostante la presenza di un Reparto come il 66° Reggimento Aeromobile, che sfoggia un blasone militare di caratura internazionale, il Ministero della Difesa da oltre 50 anni non investe nulla sulla costruzione di alloggi per il personale in uniforme e per giunta non riesce a dirimere una controversia che mantiene l’orribile scheletro visibile anche dalla attigua tangenziale cittadina”.

“Concludo con una nota di riflessione a margine, laddove il Comandante del Reggimento abbia annunciato il prossimo impegno nazionale per l’operazione “Strade Sicure” in Campania per i fanti Aeromobili ovvero nonostante nella provincia di Forlì Cesena sia molto sentita l’esigenza di un aumento della presenza di personale in uniforme, sopratutto nelle ore notturne, l’operazione “Strade Sicure” è stata svolta a Rimini, Ravenna, Bologna, Pesaro, Urbino, Modena, Ferrara e Parma ma mai a Forlì e Cesena”, dice Acri.