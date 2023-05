Alluvionato anche il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo: parte la raccolta fondi

L'alluvione non ha risparmiato l'Emporio della Solidarietà, il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo e il Seminario di Forlì, che hanno subito ingenti danni. Queste realtà rappresentano luoghi fondamentali dell'azione di aiuto agli ultimi svolta quotidianamente dalla Caritas; adesso la possibilità di aiuto per tante persone e famiglie bisognose è a rischio. Da subito la Caritas diocesana si è attivata per ripulire i locali colpiti e recuperare i prodotti, organizzando alcune squadre di volontari.

La situazione è ancora molto complessa e le conseguenze si vedranno purtroppo anche nel lungo periodo. È fondamentale in questo momento l’aiuto di tutti in questa tragica situazione di disagio, quindi chi volesse dare la propria disponibilità o aiuto può farlo via WhatsApp o chiamando il 3801777197 (dalle 9 alle 20).

Contestualmente è stata organizzata una campagna di raccolta fondi destinata a questi luoghi, per ricominciare al più presto l’attività di solidarietà e carità. E' possibile donare tramite Paypal o Satispay (i qrcode sono nel volantino) oppure tramite bonifico all’IBAN: IT98M0854213200000000077081 intestato a Caritas diocesana Forlì-Bertinoro Causale: “Emergenza Alluvione”.