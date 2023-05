Alluvione in Romagna, treni sospesi: affollamento di viaggiatori alla stazione di Forlì in attesa dei bus sostitutivi

Un mercoledì di forti disagi per coloro che avevano scelto il treno come mezzo di spostamento. A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. Lungo la tratta sono in corso le verifiche dei tecnici di Rfi e forze dell'ordine. "Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio e, al momento, non ci sono previsioni di riattivazione", comunicano da Trenitalia -. E' attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. I viaggiatori possono riprogrammare o rinunciare al viaggio".

L'assistenza clienti è a cura del personale di Trenitalia a Bologna Centrale, Rimini e Ancona. Nella stazione di Bologna Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. A Faenza sono stati fatti scendere diverse centinaia di passeggeri dai treni, che hanno riempito il viale della stazione ferroviaria in attesa di poter salire su un mezzo sostitutivo. Grande affollamento quindi lungo viale Baccarini, con Polizia, Polizia locale e Carabinieri intervenuti per gestire la situazione e contenere eventuali problemi di ordine pubblico. Stessa fotografia anche davanti alla stazione ferroviaria di Forlì, con i viaggiatori in attesa di salire a bordo dei bus sostitutivi.

Disagi anche agli autobus

Start Romagna informa che, a seguito del forte maltempo che ha causato allagamenti a Faenza e nel ravennate, non è possibile garantire tutti i servizi come da programmazione. Le linee in transito possono subire ritardi e modifiche ai percorsi secondo le condizioni stradali. Verificare eventuali corse non effettuate alla pagina corse non garantite. Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi attivi nei giorni feriali con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, 8:00-14:00 il sabato. Infostart: 199115577; Whatsapp 3316566555.

Treni direttamente coinvolti

FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35): è cancellato

FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15): ha origine da Bologna Centrale

FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54): è cancellato tra Rimini e Bologna Centrale

FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54): è cancellato tra Rimini e Bologna Centrale

FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54): è cancellato

FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25): è cancellato tra Pesaro e Bologna Centrale

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58): è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08): termina la corsa ad Ancona

FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27): è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46): è cancellato tra Bologna Centrale e Pesaro

FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09): P cancellato

FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) - Lecce (23:45): ha origine da Ancona

FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22.32): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36) è cancellato

FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55) è cancellato

FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (21:48) è cancellato

FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05) è cancellato

FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22.42) è cancellato

FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38): termina la corsa a Bologna Centrale

IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00): termina la corsa a Pescara

IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): termina la corsa ad Ancona

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40): è cancellato

IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55): ha origine da Ancona

IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51): ha origine da Pescara

IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00): termina la corsa ad Ancona

IC 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40): termina la corsa a San Severo

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49): è cancellato

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): è cancellato

IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08): è cancellato

ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05): termina la corsa a Ravenna

ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25): ha origine da Rimini

Speciale maltempo

IL PUNTO NEL FORLIVESE - La situazione nel Forlivese: frane, esondazioni e decine di evacuati

QUI PREDAPPIO - Frana travolge una casa

TRACIMA LA DIGA DI RIDRACOLI - "C'è acqua per tutta l'estate"

QUI MODIGLIANA - La difficilissima situazione: gli aggiornamenti del sindaco Dardi

QUI DOVADOLA - Le frane si portano via strade. Evacuate famiglie

FRANE E VIABILITA' - La mappa delle strade compromesse

IL TRAFFICO FERROVIARIO - Si fermano i treni

IL MONDO DELLA POLITICA - La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione