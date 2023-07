Alluvione, 166 richieste di contributi. Il sindaco: "Sbloccare gli aiuti per le imprese"

Prosegue a Modigliana l'attività di raccolta delle domande per Contributo Immediata Assitenza e Contributo Autonoma Assistenza, le uniche forme di riconoscimento danni fino ad ora attivate con finanziamento della Regione Emilia Romagna. "Sono complessivamente 166 le domande presentate, di cui 70 richieste di Contributo Immediata Assistenza e 96 richieste di Contributo di Autonoma Assistenza", aggiorna il sindaco Jader Dardi.

Lunedì si terrà un primo incontro del Commissario per la ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, col presente della Regione, Stefano Bonaccini ed aperto ai Sindaci delle città capoluogo ed ai presidenti delle Provincie romagnole. "Un incontro certamente utile per definire prime indicazioni sulle attività da attivare dopo i danni delle alluvioni del mese di maggio - afferma Dardi -. Nei prossimi giorni mi auguro possano essere approvati dal Commissario anche i provvedimenti per il riconoscimento danni in favore di imprese e attività economiche". Il sindaco venerdì ha partecipato alla cena promossa ad Incisa Valdarno per raccolta fondi in favore ed a sostegno di Modigliana.