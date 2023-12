Alluvione, 5mila euro per l'associazione "Un'altra storia": "Serviranno per azioni educative e di sostegno psicologico"

In occasione del Convegno, sulle “Novità Economico Fiscali 2024”, organizzato da Luciano Mattarelli, fondatore di ConsulenzaAgricola.it Forlì e consigliere della Fondazione Tosoni, con ospite il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, presso il Centro Congressi Hotel Dante di Cervia, la presidente dell’associazione "Un’altra Storia", Valentina Vimari, ha ricevuto dalle mani del Presidente della Fondazione, Gianni Allegretti e da Rita Tosoni, moglie del compianto ragionier Tosoni, deceduto prematuramente durante la pandemia - un assegno di 5mila euro.

“Un momento sociale molto significativo e di solidarietà, con la consegna di una donazione al progetto “Storie di Romagna”, una raccolta fondi iniziata a giugno 2023 – spiega Vimari - a favore delle persone e dei giovani colpiti dall’alluvione raccontando storie comuni attraverso i social e la collaborazione volontaria degli Unfluencer, gruppo di giovani “influenzatori non convenzionali” che parlano in modo positivo e consapevole sul web, attraverso i loro canali, e che per questo anno un grande seguito (oltre 1 milione di follower). Siamo onorati che la Fondazione Tosoni, grazie a ConsulenzaAgricola.it, abbia deciso di destinare questa somma che concordemente impiegheremo e destineremo per azioni educative e di sostegno psicologico, rivolte ai giovani, alle famiglie e alle persone bisognose, attraverso la realizzazione di incontri con le scuole, di ogni grado ed indirizzo (scientifico, umanistico, tecnico, agricolo e amministrativo). “

“Intenti comuni quelli di Un’altra storia e della Fondazione Tosoni, la crescita dei giovani, con azioni di supporto, tramite fondi che provengono da fuori Romagna, ma da chi la Romagna la conosceva bene e alla quale è ancora legato, come Gian Paolo Tosoni - è quanto hanno precisato Gianni Allegretti e Rita Tosoni -. Un’attività a fini formativi che stimoli e aiuti i giovani a capire l’importanza della resilienza e quanto si può trasformare, da un’esperienza negativa, in elementi di crescita e superamento delle difficoltà. Per dare a tutti speranza e coraggio per continuare a costruire. L’attività si svilupperà a partire da febbraio e proseguirà anche a livello nazionale portando un messaggio di forza e fiducia verso il futuro".