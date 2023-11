Alluvione, a Pianetto ritorna il doppio senso. Sulla Bidentina previsti lavori per 2 milioni di euro

Sulla Provinciale 4 del Bidente, grazie ai lavori di messa in sicurezza in somma urgenza, è ripristinata la normale circolazione a doppio senso di marcia ed è stato rimosso il semaforo che da sei mesi regola il transito nel tratto da Galeata e Santa Sofia. Gli interventi realizzati, non ancora definitivi, hanno consentito di mettere in sicurezza il versante a monte della strada attraverso un'adeguata regimazione delle acque.

Grazie alle risorse assegnate dall’ordinanza da parte della Struttura Commissariale nei giorni scorsi sul tratto della Bidentina è previsto un ulteriore intervento di tipo strutturale per due milioni di euro, per il quale la Provincia ha iniziato le procedure di predisposizione del progetto esecutivo. Verranno realizzati nuovi muri di sostegno in cemento armato, previa demolizione degli esistenti muri a gravità, a sostegno e protezione della scarpata di monte che dovrà essere risagomata ed alleggerita e verrà realizzata una nuova scarpata di valle con inclinazione naturale. I lavori definitivi saranno realizzati nei primi mesi del 2024.

La Provincia da maggio ad oggi, in somma urgenza, è intervenuta sulle strade provinciali del comprensorio forlivese per mettere in sicurezza la viabilità con un investimento di 2,8 milioni euro. I lavori tutt’ora in corso hanno permesso di risolvere diversi dissesti sulla rete viaria: la Provinciale 3 del Rabbi interessata dalla presenza di semafori nella zona di Predappio e Premilcuore che gestivano il transito a senso unico; la Provinciale 55 San Benedetto - Marradi in fase di riapertura ai residenti dopo il crollo di una porzione di circa 100 metri di tratto stradale; sulla Provinciale 24 Forche sono in corso interventi di ricostruzione della banchina stradale di valle che permetteranno l'eliminazione del senso unico alternato.Sono in corso a tutt'oggi interventi di manutenzione straordinaria sulle Provinciali 22 Busca, 23 Centoforche, 86 Tramazzo, 21 Trebbio, 81 San Savino.

“Finalmente a sei mesi dall’alluvione riapriamo a doppio senso di marcia la Provinciale a Pianetto - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità del territorio forlivese -. Grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane, la strada ritorna percorribile per tutti i veicoli con un limite di velocità a 30 chilometri orari. Abbiamo rimosso il semaforo e superato il senso unico alternato tra Galeata e Santa Sofia, viene solo mantenuta una piccola strettoia in corrispondenza del dissesto. È un buon risultato in vista dei lavori strutturali definitivi che realizzeremo nei prossimi mesi".