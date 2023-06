Alluvione, Alea ringrazia i dipendenti: "Grande sforzo per la ripresa delle attività"

"Con grande disponibilità tutti gli operatori e il personale addetto hanno effettuato turni di lavoro continui, senza sosta e risparmio di fatica, per rimuovere i rifiuti e permettere la ripartenza dei servizi ordinari nei nostri comuni”. Filippo Santolini, presidente del Coordinamento soci Alea Ambiente, a nome di tutti i comuni membri della società ringrazia tutto il personale, la direzione e la società "per lo sforzo profuso in queste settimane di emergenza".

"Grazie alle buone relazioni attivate nel corso degli anni è stato possibile attivare collaborazioni con numerose aziende che hanno messo a disposizione mezzi e risorse, mostrando grande spirito di solidarietà verso la società; a tutte queste realtà porgiamo un sincero e sentito ringraziamento", prosegue Santolini.

"Allo stesso tempo un enorme ringraziamento va a tutti i volontari, perché senza il loro preziosissimo aiuto non sarebbe stato possibile provvedere all’allontanamento dei rifiuti da alluvione durante le giornate più difficili - continua -. Infine, il ringraziamento più importante va a tutti i cittadini per la pazienza e per le difficoltà superate, pur consapevoli che il lavoro non è ancora concluso. Massima attenzione è stata chiesta dal coordinamento soci alle aree collinari e montane dove sono ancora critiche e in evoluzione le condizioni della rete stradale, per adeguare il servizio di raccolta in funzione delle riaperture della viabilità".