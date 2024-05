Alluvione, nella messa anche il messaggio del Papa: "Fate tesoro della solidarietà”. Il vescovo: "Il maggior ristoro è l'unità"

“Il ristoro più importante è l’unità fra di noi”, così il vescovo Livio Corazza ha detto durante la messa a un anno dalla terribile alluvione che ha vessato la Romagna. La celebrazione si è svolta alle 18 in Duomo, in un pomeriggio perturbato e temporalesco. È stata l’occasione per ricordare le tre vittime di quel momento: Vittorio Tozzi, Adriana Mazzoli e Franco Prati.“Fossero arrivati anche tutti i ristori ma noi fossimo disuniti, - ha aggiunto il Vescovo - a che giovano? È come se una coppia, dopo aver costruito e arredato la casa dopo tanti sacrifici avesse rotto il legame”. Infatti, “il compito delle guide è perseguire il bene comune, far prevalere il noi sull’io, riunire la comunità nella verità e nella giustizia, nel rispetto e nella libertà, nella franchezza e nella critica, senza perdere il bene supremo della coesione sociale e della fraternità, beni che alimentano la speranza per il futuro”.

“Siamo stati messi alla prova – ha proseguito il Vescovo nell’omelia - abbiamo sperimentato la presenza consolante degli altri, sconosciuti, amici, persone, e negli altri noi credenti vediamo che è stato Dio stesso a consolarci,” pertanto “dobbiamo dire che siamo stati anche aiutati, ci siamo aiutati a vicenda, con le gesta dei singoli, delle istituzioni, delle migliaia di volontari, nostra consolazione e salvezza. Ancora tanto c’è da fare soprattutto per alcuni ma la prima immagine che viene da ricordare a me e a voi è la forza della fraternità che si è manifestata tra sconosciuti rilevando la relazione fraterna fra noi”.

Presente spiritualmente alla celebrazione eucaristica nel Duomo di Forlì anche il Pontefice che, attraverso un messaggio inviato al Vescovo, ha desiderato rivolgere un saluto “rinnovando il mio apprezzamento alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai militari, alla protezione civile e ai cittadini”. Papa Francesco ha aggiunto: “penso con ammirazione ai numerosi volontari”, “fate tesoro di questa gara di generosità e solidarietà”. Inoltre, ha auspicato di fare “attenzione al cambiamento climatico” per la “salvaguardia della nostra casa comune”. E infine: “vi incoraggio a guardare il futuro con speranza”.

All’altare, è stato portato in processione un ricco apparato simbolico: la “Madonna del Fango”, vicina a chi soffre e vicina a chi porta soccorso, un mattone che rappresenta la ricostruzione, il grembiale, simbolo di accoglienza. Non mancava un paio di stivali, sono stati citati pure un cucchiaio di legno per richiamare i pasti preparati insieme, una pala per ricordare quei ragazzi che a migliaia sono arrivati da ogni parte per aiutare a togliere il fango che imbrattava case e cuori di chi aveva perso tutto. Infine, una grande fotografia che rappresentava alcuni volontari, non angeli caduti dal cielo, ma uomini e donne come tutti, pronti a portare sostegno a chi è nella prova. Prima della messa, all’inaugurazione del monumento davanti a Porta Schiavonia, il Vescovo aveva pregato con la “Preghiera Semplice” di San Francesco.