Alluvione un anno dopo - "Al Ponte Rabbi solo acqua marrone che al limite dell’ argine ribolle e mulina pezzi di tettoia"

La sera del 16 maggio alle 19 dopo aver sentito e letto tutti i preallarmi e saputo che in montagna pioveva da giorni sono andato sul ponte vecchio del Rabbi. Conosco molto bene il meno famoso fiume di Forlì perché la mia famiglia ha abitato e coltivato alcuni di quei terreni e quindi per anni ho esplorato il tratto in città. Un corso d’acqua con un buon invaso per le rare piene del passato e che in estate spesso si trasforma in un rio largo due spanne.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Quindi percorsa la strada in discesa non potevo credere che la prima casa sulla destra avesse un metro e più di acqua intorno. Non era possibile. Arrivo al ponte e intorno vedo solo acqua marrone che al limite dell’ argine ribolle, brontola e mulina pezzi di tettoia e interi tronchi di albero. Mi sposto e guardo il mio vecchio ponte . Ha resistito anche alle cannonate dell’ultimo conflitto mondiale ma come può opporsi a questa furia che quasi lo scavalca . Tanta e’ l’acqua (infatti poi inonderà le case basse verso l’ospedale) che ancora prima della sua curva naturale verso la città deve uscire a cascata sulla ciclabile e iniziare quello che poi tutti abbiamo visto. Anche sotto il ponte nuovo verso Vecchiazzano l’acqua scorre su tutto il terreno che trova con una portata davvero inconcepibile.La paura che quella notte di buio e sirene il fiume mi venisse a cercare anche se ero ben oltre viale Dell’Appennino l’ho avuta, ma mai avrei pensato che insieme al Montone potesse causare una simile catastrofe come credo la maggior parte dei miei concittadini. Un fatto epocale che purtroppo verra’ ricordato per decenni.

Davide Garavini

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it