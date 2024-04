Alluvione un anno dopo - "A Capocolle nel pomeriggio riusciamo a bloccare l'acqua, poi alle 4 di notte il fiume in cortile"

Anno 2015, 6 febbraio… sono quattro giorni che piove ininterrottamente ma la pioggia è solitamente un dono, e i doni si accettano per quello che sono, ma questa volta il dono si trasforma in un incubo di acqua e fango che travolge tutto! La Via Emilia, spina dorsale della nostra Romagna fra Forlì e Cesena, non si vede più, sommersa dall’acqua, un unico lago, strade e campi non si distinguono più e Capocolle, a metà strada fra Forlì e Cesena diventa un lago dal quale spuntano solo i piani alti delle case…ma non succederà più, tranquilli..dicono le autorità, provvederemo a che questo non capiti più!

Anno 2023 16 Maggio, piove! Ma non piove da tanto, onestamente, meno che nel 2015 e viene spontaneo fare paragoni, dai..vedrai che stavolta non succederà niente, però non si sa mai, questa volta abbiamo le paratie da mettere al cancello e se la strada diventa un fiume almeno l’acqua non entra in casa.. e invece anche questa volta la strada diventa un fiume, le panchine del parco pubblico spariscono e l’acqua entra in casa, ancora!

Forza! Con le scope cerchiamo di ostacolare l’entrata in casa di quel “dono”, e all’inizio ci riusciamo, bello! Ce l’abbiamo fatta…e poi il sole asciugherà tutto Alla fine della giornata andiamo a letto stanchi, preoccupati ma anche un po’ fiduciosi per il lavoro fatto. Sono le 4 del mattino, non si sa mai, controlliamo com’è il tempo e dal terrazzo le strade di Capocolle sono diventata nuovamente fiumi! Dal terrazzo al primo piano guardiamo impotenti l’acqua che entra come un fiume in piena nel cortile di casa, per fortuna questa volta le auto le abbiamo spostate nel punto più alto del paese, forse questa volta le salviamo (nel 2015 le abbiamo dovute rottamare)

Ma da Forlì arrivano notizie ancora peggiori, ci sono delle vittime, il quartiere Romiti, san Benedetto e altri sono sommersi dall’acqua e dal fango ma, come sempre in questi casi, il carattere di noi italiani e soprattutto romagnoli viene a “galla” e la solidarietà la fa da padrona, tanti ragazzi aiutano cantando “Romagna Mia” , fino ad ora ho resistito per farmi forza, ma adesso piango!

Sono ancora convinta che l’acqua sia un dono ma che noi uomini non sappiamo più come usarlo, cerchiamo di scoprire come fare!

Liana Zoli



ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it