Alluvione, Figliuolo torna a garantire sul 100% dei rimborsi: "Le risorse ci saranno". Bonaccini: "Manca la collaborazione col governo"

Se i fondi stanziati finora per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna sono sufficienti "non lo so. Ma il presidente del Consiglio ha parlato del 100% dei rimborsi e sono sicuro che man mano che vedremo le cifre, arricchiremo il quadro finanziario". Ne è convinto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione, intervenuto martedì mattina in Assemblea legislativa in Regione. "Non sono in grado di fare proiezioni sui contributi ai privati - dice Figliuolo - quando verranno asseverati i danni, compatibilmente con le risorse a disposizione, cercheremo di ottemperare nel più breve tempo possibile". I 700 milioni di euro disponibili dal credito d'imposta "sono pochi o tanti?- si chiede il commissario - non lo so. Visto che il presidente del Consiglio ha parlato del 100% dei rimborsi, sono sicuro che man mano che vedremo le cifre arricchiremo il quadro finanziario". Figliuolo si dice poi dispiaciuto se ci sono persone che non fanno domanda dei contributi per il mancato indennizzo dei beni mobili. "Quelli strumentali sono previsti per le imprese - precisa il commissario - in questo momento non sono previsti per le famiglie, ma abbiamo inteso di inserirle nelle perizie perchè se un domani dovessimo avere una norma che ci dà la possibilità di pagare questi tipi di beni, il lavoro almeno è già stato fatto e non si deve fare un'altra perizia".

La piattaforma online

Quanto alla piattaforma online per la richiesta dei contributi in Emilia-Romagna, "c'è voluto quel tempo perchè abbiamo dovuto adeguarla a un'ordinanza di 40 pagine - spegne la polemica il commissario - per Marche e Toscana sarà pronta a fine novembre". A breve, annuncia poi Figliuolo, "uscirà l'allargamento" dell'elenco dei Comuni alluvionati. "Ma non è importante - sostiene il generale - perchè l'importante è essere nelle province alluvionate e che nelle perizie ci sia il nesso causalità. Tutto il resto serve ad altro". Poi aggiunge: "Le stime iniziali della ricostruzione pubblica sono abbastanza superiori a quanto asseverato. Ma non perchè siano fatte male. Io le avrei fatte uguali. In questo momento è un po' meno, ma magari alla fine scopriremo che sono di più. Non c'è dolo da parte di nessuno, non ci sono invenzioni predeterminate, men che meno da parte del presidente Bonaccini", assicura Figliuolo.

La ricostruzione

Per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna finora "abbiamo lavorato giorno e notte, anche i festivi". Ma le ordinanze richiedono tempo. Figliuolo assicura ancora una volta attenzione per le vittime, per chi ha subito danni e anche rispetto "all'ansia dei cittadini che vogliono essere rassicurati sulla sicurezza del loro territorio. Per questo abbiamo pensato innanzitutto alla ricostruzione pubblica, cioè l'incolumità pubblica e privata che sottende gli interventi di somma urgenza e quelli urgenti". Il tempo, aggiunge il generale, "è una grandezza non replicabile e a volte ha connotazioni diverse a seconda della lente con cui uno lo guarda. Non so se noi abbiamo fatto in fretta, bene o male, ma sicuramente per chi ha subito danni è lunga anche una settimana. Però vi invito a vedere i tempi relativi ad altre emergenze. E non dico altro". Figliuolo rimarca ancora una volta che le ordinanze richiedono un lavoro di perimetrazione, i pareri di vari Ministeri, dell'Anac e l'assenso della Regione. "Non sto accusando nessuno - precisa il commissario - sono dinamiche che abbiamo seguito insieme giorno e notte, anche nei festivi. Se poi uno è più bravo, fa anche più in fretta. Ma io rappresento una squadra, da solo non saprei fare nulla. E dal 10 luglio andiamo avanti, cerchiamo di farlo in armonia e avere come unico faro il benessere dei cittadini. Chiedo di continuare a operare in maniera collaborativa e fare squadra".

"La premier Giorgia Meloni vuole fare del post-alluvione in Emilia-Romagna "un modello di ricostruzione - aggiunge Figliuolo -. C'è una grandissima sensibilità sul tema da parte del presidente del Consiglio spesso mi chiede e facciamo il punto della situazione. Visto cosa sta succedendo nel mondo l'attenzione va anche su altri temi, ma vi posso dire che il nostro premier è ben centrato su questo tema e ci tiene moltissimo che questo sia anche un modello di ricostruzione". Sul post-alluvione in Emilia-Romagna, il generale si dice dunque "molto fiducioso. Le cose stanno andando avanti. Al di là dei distinguo, che sono il sale della dinamica politica, c'è una convergenza istituzionale e questo mi fa piacere. Dobbiamo lavorare tutti per il bene dei concittadini e farlo con gli enti locali, con cui siamo in contatto ogni giorno". Grazie a questo "abbiamo il termometro e il polso della situazione". Figliuolo poi ribadisce: "Al di là delle discussioni politiche, mi interessano i fatti".

L'intervento di Bonaccini

In conclusione, il presidente Stefano Bonaccini ha ribadito che “c’è piena collaborazione con la struttura commissariale ma ad oggi non è così col governo. Ci hanno chiesto la quantificazione dei danni e l’abbiamo prodotta in fretta. La stima, per famiglie, imprese e infrastrutture, è di 8,8 miliardi. Oltre a contestare la cifra, dal governo ci è stato risposto che non è un bancomat e che è compito degli amministratori locali intervenire in somma urgenza, anche se non ci sono risorse. Il governo ha scelto la persona giusta, il commissario Figliuolo, ma lo ha fatto con evidenti ritardi: se fosse stato nominato prima, alcuni cantieri sarebbero giù chiusi. Apprezzo sia stato promesso il 100% della refusione dei danni, ma ad oggi i soldi non ci sono. È molto importante che vengano rimborsati i beni mobili e sono fiducioso in un provvedimento ad hoc del governo. Ora dobbiamo ricostruire meglio di prima e spero in una legge contro il consumo di suolo a livello nazionale, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna. Il mio auspicio è che questa catastrofe possa servire a far aprire gli occhi a tutti”.