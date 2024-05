Alluvionato tartassato dalla malaburocrazia: deve pagare lui 1.700 euro per l'auto andata distrutta

Danneggiato dall'alluvione e tartassato dall'amministrazione. Si sente così Maurizio Baesti di Galeata dopo aver perso la sua auto d'epoca ferma nel garage di sua madre ed essersi visto arrivare la bellezza di 1700 euro tra multe, costi di carro attrezzi e di deposito. Per non parlare dei mille euro di demolizione che, secondo Maurizio, anche quelli prima o poi gli verranno chiesti. Nonostante la denuncia del caso su Striscia La Notizia, la questione non si è ancora risolta spiega il malcapitato cittadino.

Ma partiamo dall'inizio. Da quel giorno di maggio di un anno fa quando via Locchi e viale Bologna furono colpite dall'alluvione. Tutti i garage e le cantine dei condomini della zona finirono sotto metri di acqua e fango. In uno dei quei garage, in via Locchi 7, dove vive la mamma di Maurizio, era parcheggiata da anni un'Alfa Romeo 33 del '92 non funzionante ma in attesa di essere sistemata. "Era diventata d'epoca da un anno - spiega Maurizio - era un'Alfa 33 originale, col motore Alfa.Sono sicuro che qualche appassionato ci avrebbe speso un po' di euro. Io stavo aspettando di avere un po' di liquidità per metterla a posto ma l'alluvione ha scombinato i miei piani".

E così nel caos generale, l'auto, rimasta sotto il fango per quasi un mese, poi il 17 giugno è stata portata fuori dal garage dalla Protezione civile o dai Vigili del Fuoco durante uno sgombero generale e sistemata in un'area pubblica senza uscita in via Martiri delle Foibe. Nessuno ha pensato di chiamare il proprietario, ovvero Maurizio, ma dopo tre giorni, proprio quando la mamma di Maurizio aveva chiamato il carro attrezzi per trasportarla via da lì, la sorpresa: la macchina non c'era più, era stata sequestrata perché senza assicurazione e fatta una multa salata al proprietario: 866 euro, più 300 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente per non aver detto che era lui alla guida.

"Ma come facevo a dire che ero alla guida se non c'ero - replica Maurizio - Mi sembra tutto un controsenso. Tant'è che Striscia la notizia, informata di quanto mi era successo, è venuta a fare un servizio. Ma non è finita, perché poco tempo fa mi è arrivata un'altra multa: 499 euro per trasporto dell'auto al demolitore e costo del deposito. Complessivamente, per una cosa di cui io non ho alcuna colpa, mi obbligano a pagare 1700 euro. Non mi sembra proprio giusto anche perché se non ci fosse stata l'alluvione la mia auto sarebbe ancora in garage, non funzionante e senza assicurazione e a mio carico, soprattutto, non ci sarebbero multe".