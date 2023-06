La storica azienda agricola alluvionata. "I vigneti sono un lago di fango e detriti, la piena del Rabbi si è mangiata tutto"

Ettari di vigneto trasformati in un lago di fango. Interi campi di filari e frutteti spazzati via dalla furia dell’acqua. E’ uno scenario di devastazione quello che l’alluvione ha lasciato dietro di sé nell’azienda agricola di Federico Tampellini a San Lorenzo in Noceto, al confine con il Comune di Predappio, dove, nella notte tra il 16 e il 17 maggio, la piena del Rabbi ha rotto gli argini inondando i terreni. Un’azienda storica, quella di San Lorenzo in Noceto, tramandata di padre in figlio per tre generazioni, che si estende su una superficie di oltre trenta ettari di cui 13 coltivati a vigneto, 10 a seminativo e i restanti a frutteto.

“La mia abitazione si è salvata perché si trova su un terreno rialzato - racconta Tampellini - ma tutto il resto è andato distrutto”. L’azienda si era allagata una prima volta dopo le piogge del 2 maggio. “Il fiume era salito di livello, non aveva tracimato - racconta il proprietario - ma le acque piovane non riuscivano a defluire e avevamo l’acqua al ginocchio”. Due settimane dopo, il disastro.

“Quel 16 maggio ero in casa con mio figlio - racconta Tampellini - quando ho visto il fiume straripare e inondare i vigneti. L’acqua continuava a salire, mio figlio è riuscito a raggiungere la strada attraverso un sentiero sterrato mentre intorno caprioli e lepri fuggivano per mettersi in salvo. E alla fine anche io sono dovuto andare via attraversando i campii”.

Momenti concitati che Federico Tampellini racconta con la voce rotta: “I vigneti erano diventati il letto del fiume". Quello che resta, ora, dei terreni dell’azienda agricola che vantava una produzione di due mila quintali di uva all’anno - Chardonnay, Sangiovese e Pagadebit - sono fango e detriti, con perdite che superano abbondantemente i 300 mila euro, tra attrezzature e produzione, compresa quella dell'intera annata.

In questi giorni sono stati fatti i sopralluoghi tecnici dell’area, visitata anche dalla deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari. “Finché non viene riparato l’argine del fiume e non vengono fatti interventi di messa in sicurezza, non posso fare investimenti né pensare a come andare avanti con la mia attività - dice - perché so che alla prossima piena qui si riallarga tutto. Per me il futuro è un grosso punto interrogativo”.