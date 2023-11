Alluvione, circa 500 le imprese colpite nel Forlivese: "Più danni per i mancati fatturati che per l'acqua e il fango"

Sono circa 500 le imprese del territorio forlivese che hanno subito danni, tra diretti e indiretti, a causa dell'alluvione. A fare il conto sono le associazioni di categoria, che sono state sentite giovedì pomeriggio durante la nuova seduta della Commissione d'indagine sull'alluvione, istituita dal Consiglio comunale per approfondire le cause e i problemi connessi alla catastrofe del 16-17 maggio scorsi.

E da quanto emerge dalle associazioni di impresa i danni indiretti sono superiori a quelli diretti, in altre parole il fermo produttivo, il mancato fatturato e la perdita degli ordinativi hanno inciso anche di più dell'acqua che ha travolto locali e macchinari. E' quanto ha spiegato ai consiglieri comunali Massimo Ferrari (Confindustria): “Confindustria conta 130 imprese associate colpite in Romagna, di cui 60 in provincia di Forlì-Cesena. I danni ammontano a 200 milioni in Romagna, di cui 90 milioni in provincia di Forlì-Cesena, tra danni diretti e indiretti”.

Per Confindustria i danni indiretti sono 5 volte superiori a quelli diretti e sono così suddivisi: 19% dovuti all'interruzione della catena della subfornitura, il 23% per perdite di ordinativi, 13% per carenza di personale, 45% per fermo produttivo, per esempio causato dall'interruzione di strade. “Le aziende, grazie alle loro forze e non certo per i ristori, nel 97% dei casi sono ripartite, ma per riprendere la piena produzione di prima dell'alluvione ci vorrà tempo, dipende dal mercato”, sempre Ferrari. Tuttavia accanto al 3% che non sono ripartite, c'è un altro 5% che è ripartito ma in modo molto ridotto (sotto il 20% della capacità produttiva) e un altro 11% che non è che è sotto il 70% della sua capacità produttiva, per cui un'industria su 5 di quelle colpite sta ancora soffrendo.

Ed un altro aspetto negativo per il territorio locale: “Il 42% delle industrie ha dovuto ricorrere a nuovi fornitori, dato si è interrotta la filiera, spesso ricorrendo a soggetti fuori dal territorio. E' un indebolimento”, rileva Ferrari. Infine il 92% delle grandi imprese intende mantenere i livelli occupazionali attuali, mentre solo l'11% ritiene di dover accedere alla cassa integrazione. Il 17% di loro ha ottenuto una copertura dalla propria assicurazione privata.

Diversa la situazione dell'artigianato, che vede circa 300 imprese danneggiate a Forlì e comprensorio. Mauro Collina (Confartigianato) conteggia 180 imprese danneggiate sue associate, metà nel comprensorio, metà a Forlì. Se le imprese forlivesi hanno avuto maggiori danni diretti dell'acqua, quelle dell'Appennino hanno subito maggiormente i danni indiretti, con maggiore difficoltà quindi a ottenere i ristori che sono previsti per chi ha subito danni a strutture e macchinari.

E lancia l'allarme sulle pratiche per gli indennizzi: “Purtroppo i periti sono pochi, e quelli preparati in queste materie ancora meno. E' difficile fare una perizia corretta”. “Ci sono nodi burocratici da sciogliere in tempi rapidi e non c'è un numero sufficiente di tecnici per fare le perizie”, è l'allarme che lancia anche Marco Lucchi (Cna). Nel Forlivese Cna conteggia 120 imprese colpite, mentre a livello provinciale sono 200, con 20 milioni di danni diretti. “La maggior delle imprese nostre associate parte ripartite a piene regime, ma con perdite di fatturato; una parte non è ripartita per gli stabili inagibili, alcune si sono trasferiti. Chi è ripartito l'ha fatto, però, con la propria disponibilità finanziaria. Una parte, infine, sta valutando se a fine anno deve chiudere, l'incidenza definitiva lo vedremo i primi mesi del prossimo anno”, aggiunge Lucchi.

Ed infine il commercio, con Gabriele Mambelli (Confcommercio) che parla di circa 100 imprese danneggiate, di cui 60 Forlì e 40 vallate, con danni che vanno da 500 a 350mila euro. “Nelle vallate si riportano più danni indiretti che diretti, nel loro caso la richiesta più immediata è il ripristino della viabilità”. E conclude Fabio Lucchi di Confersecenti, che conta 41 imprese danneggiate a Forlì e una trentina nelle vallate: “I nostri associati lamentano oltre 2 milioni di euro di danni solo a Forlì. Una attività ha fatto la scelta di non riaprire più l'attività, mentre due si sono spostate”.