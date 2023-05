Animali scomparsi durante l'alluvione: la bacheca delle ricerche

Considerate le numerose richieste pervenute in tal senso, ForlìToday ha aperto una specifica bacheca per gli animali domestici scomparsi nei momenti concitati dell'alluvione in città. Cani e gatti, per lo spavento, si sono allontanati e non hanno fatto più rientro a casa.

Le segnalazioni vanno inviate via mail a redazione@romagnaoggi.it. Le segnalazioni devono essere dettagliate con descrizione dell'animale, fotografia, luogo di scomparsa e altre informazioni utili. Necessario anche un numero di telefono da contattare in caso di ritrovamento. Chiediamo di evitare screenshot da social media, ma di inviare testo e fotografia via mail