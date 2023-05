Allagata la biblioteca del Seminario, al lavoro per recuperare mille manoscritti del 16° secolo: "Saranno congelati e poi restaurati"

Sono iniziate lunedì mattina le operazioni della Protezione Civile di svuotamento dall’acqua nella biblioteca del Seminario di via Lunga, rimasto isolato e allagato durante l’alluvione come tutto il quartiere di San Benedetto. Obiettivo: portare in salvo gli oltre mille volumi antichi, le Cinquecentine, risalenti al XVI secolo, conservati nei locali del Seminario. Un vero e proprio patrimonio storico che dovrà essere recuperato, esaminato e restaurato. In queste ore sono in corso gli interventi dei volontari per estrarre l’acqua dai locali della biblioteca e consentire il recupero dei volumi.

L’intervento vede il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia e Belle arti di Bologna, che ha competenza sui materiali archivistici del Seminario, in quanto la parte antica della biblioteca è notificata presso il Ministero della Cultura. I funzionari sono preposti al coordinamento delle operazioni di recupero dei materiali a partire da martedì.

“Questi interventi - spiega Claudio Giannelli, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi - prevedono procedure codificate come il congelamento e lo stoccaggio in celle frigorifere del materiale recuperato”. I volumi risalenti al 1500 sono oltre un migliaio, su un patrimonio complessivo di svariate migliaia di materiali presenti.

“Difficile fare una stima certa - dice Giannelli - in quanto avevamo iniziato di recente a fare la catalogazione completa”. Interverranno anche squadre di Protezione Civile specializzate in beni culturali, oltre ai volontari messi in campo dall’Istituto di Scienze religiose. In queste ore si è anche una catena di collaborazione per la ricerca di volontari disponibili al recupero dei manoscritti, dopo la partecipazione a un corso di formazione per il trattamento degli incunaboli.